Aus London berichtet Florian Bogner

Für Joshua Kimmich ist die Herausforderung klar. "Wir müssen anders auftreten als letzte Saison", meinte der Allrounder des FC Bayern München mit Blick auf das 0:0 beim FC Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 2018/19, als es Bayern verpasste, sich fürs Rückspiel (1:3) eine bessere Ausgangssituation zu erarbeiten.

"Ich erwarte mir schon, dass wir mutiger auftreten und auch Tore erzielen wollen. Das hat in Liverpool gefehlt", sagte er weiter und forderte:

" Ich erwarte, dass wir das Spiel in die Hand nehmen und versuchen, das Ergebnis schon im Hinspiel mehr zu beeinflussen. "

FC Bayern: Boateng und Pavard zurück

Geht es um die voraussichtliche Aufstellung fürs Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea (heute 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de), sind zehn Positionen im Team von Hans-Dieter Flick relativ klar.

Vor Torwart Manuel Neuer wird der Coach wieder eine Viererkette aufstellen - mit Jérôme Boateng und Benjamin Pavard, die in der Liga gegen den SC Paderborn (3:2) noch gelbgesperrt gefehlt hatten. Dazu kommen Alphonso Davies und David Alaba.

Jérôme Boateng (rechts) und Benjamin Pavard (links)Imago

Im Mittelfeld sind zudem zwei Plätze für Joshua Kimmich und Thiago Alcántara fest reserviert. Thomas Müller, gegen Paderborn zunächst geschont, ist ebenso fix gebucht wie Serge Gnabry und Robert Lewandowski - macht zehn.

FC Bayern: Coman oder Goretzka?

Die Frage ist eigentlich nur noch, ob Leon Goretzka nach seinen muskulären Problemen fit genug ist, um im Mittelfeld auflaufen zu können - oder ob Flick stattdessen auf Kingsley Coman setzt. Philippe Coutinho wäre in der Startelf dagegen schon sehr überraschend, zu schwach waren die Leistungen des Brasilianers zuletzt.

Spielt Coman, dann auf dem Flügel; Müller würde auf die Achterposition rücken. Spielt Goretzka, würde er die Acht einnehmen und Müller den verkappten Rechtsaußen mimen. Beim System ist indes nur noch die Frage, ob Flick Kimmich in einem 4-3-3 alleine vor die Abwehr postiert oder Thiago an seine Seite (4-2-3-1) stellt.

Wer spielen wird, wollte Flick am Montagabend nicht verraten. Dafür gab Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge die Zielsetzung aus. "Ein Tor schießen und nicht verlieren", sagte der 64-Jährige.

Nicht im Kader stehen indes Niklas Süle (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Javi Martínez (Trainingsrückstand nach Muskelbündelriss) und Ivan Perisic (Knöchelfraktur).

Lampard hat viele Baustellen

Beim FC Chelsea sieht die Sache mit der Aufstellung schon anders aus. Vom System her rechnen die Experten mit einem 3-4-2-1, weil es Trainer Frank Lampard in Krisenzeiten bisher gerne exerzierte. Doch personell gibt es viele Baustellen.

Ein Fragezeichen steht zum Beispiel hinter der Besetzung im Sturm - Lampard muss hier zwischen Olivier Giroud und Tammy Abraham wählen, mit leichten Vorteilen für den Franzosen. Auch im Tor ist die Situation etwas unübersichtlich. Der Coach nahm zuletzt Kepa raus und stellte Willy Caballero auf. Überzeugen konnten beide nicht.

Frank LampardGetty Images

Auf den zwei Positionen hinter der Spitze hat der Trainer zudem die Wahl zwischen Ross Barkley, Pedro, Willian und Mason Mount - mit Vorteilen für die beiden Letzteren.

Pulisic und Hudson-Odoi fallen aus

Nicht dabei sind dagegen der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (Muskelverletzung) sowie der vergangenes Jahr schwer von Bayern umworbene Callum Hudson-Odoi (Oberschenkelprobleme). Dazu fehlt unter anderem der Langzeitverletze Ruben Loftus-Cheek (Achillessehenriss). Marco van Ginkel (Knie) hat diese Saison ebenso noch kein Spiel absolviert.

Am klarsten ist die Lage in der Abwehr, in der der Ex-Gladbacher Andreas Christensen wie schon beim 2:1 gegen Tottenham Hotspur wohl zentral mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger (links) und César Azpilicueta (rechts) verteidigen wird.

Die Viererkette davor wird voraussichtlich aus Reece James, Jorginho, Mateo Kovacic und Marcos Alonso bestehen. Hier schmerzt der Ausfall von N’Golo Kanté (Muskelverletzung) sehr.

Chelseas Defensive wackelt

Lampards Augenmerk wird vor allem der Defensive gelten. "Das ist die K.o.-Phase der Champions League, wir werden noch besser verteidigen müssen", sagte er angesichts von 52 Gegentoren in 38 Pflichtspielen diese Saison.

Bayern dagegen sei für ihn auch in dieser Spielzeit ein Mitfavorit auf den Titel. "Für mich sind sie ein Titelkandidat - jedes Jahr", so Lampard:

" Dieser Klub hat es immer wieder geschafft, seine Schwierigkeiten zu überwinden. Sie sind nicht umsonst in der Bundesliga immer vorne. Aber wir wollen sie stoppen. "

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Chelsea (3-4-2-1): Caballero – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger – James, Jorginho, Kovacic, Alonso – Mount, Willian – Giroud

FC Bayern (4-2-3-1): Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Thiago – Coman, Müller, Gnabry – Lewandowski

Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)

