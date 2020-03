FC Liverpool - Atlético Madrid live im TV, Livestream und Liveticker

Am Mittwoch, 11. März, um 21:00 Uhr, müssen Titelverteidiger FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp zuhause in der Champions League bei Atlético Madrid ran. Die Reds haben das Achtelfinal-Hinspiel gegen die Mannschaft von Diego Simeone mit 0:1 verloren und stehen damit vor einer hohen Hürde im Kampf um den Viertelfinal-Einzug.

Doch wenn ein Team diesem Druck gewachsen ist, dann wohl Liverpool. Bereits im vergangenen Jahr konnte der aktuelle Tabellenführer der Champions League einen 0:3-Rückstand aus dem Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona noch aufholen und gewann an der Anfield Road im Rückspiel mit 4:0. Am Ende sicherten sich Klopp und Co. in Madrid den Henkelpott.

FC Liverpool - Atlético Madrid jetzt live im TV

"Sky" zeigt das Match zwischen Liverpool und Atlético am Mittwoch im Rahmen der Konferenzschaltung live im TV bei Sky Sport 1.

Champions League: Liverpool - Atlético jetzt im Livestream

"DAZN" überträgt das Spiel live und in voller Länge als Einzelspiel. "Sky"-Kunden können die Konferenz mit der Begegnung zwischen Liverpool und Atlético auch im Livestream bei SkyGo sehen.

FC Liverpool - Atlético: Champions League jetzt im Liveticker

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League an der Anfield Road könnt ihr auch bei Eurosport.de im Liveticker mitverfolgen. Hier findet ihr alle Informationen zur Champions League.

Liverpool - Atlético: Die Aufstellungen

So spielt der FC Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Salah, Roberto Firmino, Mané

So spielt Atlético Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Correa, Saúl Ñíguez, Thomas, Koke - João Félix, Diego Costa

FC Liverpool muss auf Keeper Alisson verzichten

Jürgen Klopp und der FC Liverpool müssen im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid auf Stammtorhüter Alisson Becker verzichten. Der Brasilianer hatte sich bei der ersten Saisonniederlage der Reds in der vergangenen Woche gegen den FC Watford verletzt und musste bereits am Wochenende gegen AFC Bournemouth passen.

