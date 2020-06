Der FC Bayern München hätte eigentlich ab spätestens 5. Juli Sommerpause - wenn die aktuell ausgesetzte Champions League nicht wäre. Dort verdichten sich die Anzeichen für einen Restart Ende Juli, was Bayern einige Wochen Leerlauf bescheren würde. Trainer Hans-Dieter Flick hat seinen Profis nun eine kurze Sommerpause vor Restart der Königsklasse in Aussicht gestellt.

Verbalathleten - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Die Bundesliga endet nach jetzigem Plan im Juni, das DFB-Pokal-Finale findet am 4. Juli statt - die Champions League soll aber erst Ende Juli wieder gestartet werden.

Bundesliga "Müssen uns nicht damit rühmen": Kramer findet Gehaltsverzicht angemessen VOR 2 STUNDEN

Für Trainer Hans-Dieter Flick vom FC Bayern München ist das ein guter Anlass, die Spieler in eine kurze Sommerpause - wohl um die zehn Tage - zu schicken.

Bevor die Königsklasse für Bayern mit dem Achtelfinal-Rückspiel zuhause gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0) - mutmaßlich in der letzten Juli-Woche - wieder Fahrt aufnimmt, würde Flick die Spieler nach jetziger Planung kurz in Ferien entlassen, um dann wieder bereit für den Angriff auf den Pokal mit den großen Ohren zu sein.

FC Bayern: Flick gibt Spielern Trainingsplan mit

Wichtig sei ihm, "dass die Mannschaft in der Zeit nicht allzu viel verliert. Die Spieler werden natürlich auch einen Trainingsplan bekommen", sagte Flick am Freitag: "Entscheidend ist aber auch, dass sie den Kopf frei bekommt. Das ist mit das wichtigste nach so einer Saison, weil wir ja eigentlich ohne Pause durchtrainiert haben und die Mannschaft dann auch mal in der Situation sein darf, die Beine hochzulegen, sich ein bisschen zu regenerieren und auch mental mal runterzufahren."

Offiziell sind die Europacupwettbewerbe aktuell ausgesetzt. Medienberichten zufolge plane die UEFA jedoch, die noch offenen vier Achtelfinal-Rückspiele in der letzten Juli-Woche auszutragen und dann im August mit dem Viertelfinale fortzufahren - möglicherweise in einer Art Mini-Turnier an einem neutralen Ort.

Das könnte Dich auch interessieren: "Toller Fußballer": Flick schwärmt von Havertz

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Bayern kennt keine Gnade mit Bayer 00:03:07

La Liga Superstar verletzt: Messi fehlt bei Barça im Training VOR 2 STUNDEN