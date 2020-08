Juan Bernat (links, hier mit Neymar) jubelt über ein Tor in der Champions League

Juan Bernat galt einst nach gutem Start als Hoffnungsträger beim FC Bayern München in der Abwehr. Doch schnell musste sich der Spanier hinter David Alaba einreihen, kam nur selten zum Zug. Nach einem schwachen Auftritt in Sevilla gaben die Bayern Bernat an PSG ab und Uli Hoeneß trat in aller Öffentlichkeit nach. Nun hat Bernat die Chance zur Revanche - er kann Hoeneß Lügen strafen.

Den 3. April 2018 möchte er wahrscheinlich aus seinem Gedächtnis streichen.

Es war der Tag, an dem bei Juan Bernat nichts zusammenlief. Der Spanier hatte ausgerechnet in seiner Heimat im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla einen gebrauchten Tag erwischt.

Bernat hatte seinen heutigen PSG-Mitspieler Pablo Sarabia in der ersten Halbzeit zu keiner Zeit in den Griff bekommen, mehrfach wurde der FC Bayern auf der eigenen linken Seite überlaufen.

Mittendrin war Bernat, der beim 0:1 gegen Sarabia zu zögerlich in den Zweikampf mit dem Außenstürmer ging. Auch in der Folge wurde Bernat von Sarabia und Co. schwindelig gespielt. Die Quittung: Trainer Jupp Heynckes nahm ihn zur Halbzeit raus.

"Als wir in Sevilla gespielt haben, war er allein dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden wären. An dem Tag haben wir beschlossen, dass wir ihn verkaufen. Er hat Scheißdreck gespielt und hätte uns fast die Champions-League-Saison gekostet", lauteten die legendären Worte des damaligen Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß kurz nachdem der FCB Bernat im Sommer 2018 an Paris abgab.

Ein trauriger Abgang für den Linksverteidiger. Dabei begann seine Zeit in München so vielversprechend.

Juan Bernat (re.) im Duell mit Pablo Sarabia (li.) von Sevilla Fotocredit: Getty Images

FC Bayern München: Juan Bernat kommt nicht an David Alaba vorbei

Im Schatten von Top-Transfer Robert Lewandowski, der zur Saison 2014/15 aus Dortmund an die Isar wechselte, kam auch der damals in Deutschland völlig unbekannte 21-jährige Bernat vom FC Valencia zum FC Bayern.

Zehn Millionen Euro Ablöse überwies der deutsche Rekordmeister nach Spanien. Trainer Pep Guardiola soll sich bei den Bayern-Verantwortlichen energisch für Bernat eingesetzt haben. Der Linksverteidiger galt als Wunschspieler des Katalanen und überzeugte auf Anhieb.

"Er rennt und spielt 1000. Mal nach vorne und nach hinten. Ich wusste nicht, dass er so gut ist. Er spielt immer giftig und ist sehr schnell. Er ist super für diesen Verein", schwärmte Guardiola kurz nach dem Einstand seines Landmannes.

Bernat sicherte sich direkt einen Stammplatz beim FC Bayern, kam in der Bundesliga auf 31 Partien und in der Champions League in jedem Spiel zum Einsatz. Der damalige Sportvorstand Matthias Sammer attestierte Bernat "eine Weltklasse-Entwicklung".

Doch nach einer starken Debütsaison fiel Bernat aus der ersten Elf. Das lag vor allem an David Alaba, der nach einem Innenbandriss im Knie zu alter Stärke zurückfand und den Guardiola von einer zentraleren Rolle wieder auf die Linksverteidigerposition zurückbeorderte.

"Natürlich ist es nicht einfach. Wir sind hier bei Bayern München, wo der Konkurrenzkampf groß und jede Position hart umkämpft ist", meinte Bernat 2017 in der "tz". Da war Guardiola in München schon längst Geschichte. Doch auch unter den Nachfolgern Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes kam er nur noch sporadisch zum Einsatz.

Juan Bernat (re.) musste bei Bayern oft für David Alaba (li.) Platz machen Fotocredit: Getty Images

Unter Thomas Tuchel bei PSG ist Juan Bernat gesetzt

Bernats Chance kam dann in Sevilla, als Alaba nicht zur Verfügung stand. Nach seinem schwachen Auftritt samt Auswechslung zur Halbzeit, stand allerdings sein Abschied fest. Für nur fünf Millionen Euro ging es zu Paris Saint-Germain inklusive des Nachtretens von Hoeneß. Doch der Spanier überzeugte in der französischen Hauptstadt auf Anhieb.

"Bernat war eine Überraschung, damit konnte niemand rechnen, denn er hatte eine schwierige Saison in München hinter sich. Paris hatte Mühe, die Lücke nach dem Abgang von Maxwell zu füllen, und Bernat schien nicht derjenige zu sein, der diese füllen könnte. Darauf deutete auch die Reaktion von Hoeneß hin. Aber Bernat bewies, dass er Unrecht hatte", meint Vincent Bregevin, Fußball-Experte von Eurosport in Frankreich.

Trainer Thomas Tuchel vertraute dem 1,70 Meter kleinen Bernat und der zahlte das Vertrauen mit guten Leistungen zurück. In der Liga sowie der Champions League ist er seit seinem Wechsel 2018 gesetzt. Beim Finalturnier 2020 krönte der Spanier seinen starken Auftritt im Halbfinale gegen RB Leipzig mit einem Kopfballtor, dem ersten seiner Profikarriere.

"Er hat sehr viele Qualitäten und eine sehr gute Einstellung. Er ist professionell und liefert immer ab. Das ist sehr gut für uns", lobte Tuchel Bernat bereits während der Saison. Und auch Ex-Coach Ancelotti adelte Bernat in der "L’Equipe": "Er ist derzeit einer der besten Linksverteidiger in Europa. Er ist wirklich sehr gut am Ball und technisch fantastisch."

Champions-League-Finale: Juan Bernat kan Uli Hoeneß Lügen strafen

Im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern hat er am Sonntag (ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) die Gelegenheit, mit PSG nach der Meisterschaft, dem Pokal, dem Ligapokal und dem Supercup den fünften Titel der Saison zu holen.

"Vor allem in großen Spielen liefert Bernat immer ab. Er hat dann auch sicherlich die Möglichkeit, Hoeneß zum Schweigen zu bringen. Ich bin mir sicher, er wird sehr motiviert sein, denn es ist das Champions-League-Finale gegen den Verein, der ihn nicht mehr haben wollte", prognostiziert Fußball-Experte Bregevin.

Vor allem das Duell zwischen dem Spanier und Bayerns Serge Gnabry dürfte ein Schlüsselduell in diesem Endspiel werden. Gelingt es Bernat den deutschen Nationalspieler aus dem Spiel zu nehmen, erhöhen sich die Chancen von Paris auf den Titel immens.

Und Uli Hoeneß würde eines Besseren belehrt werden. Denn Juan Bernat ist längst ein gestandener Weltklasse-Linksverteidiger, der auch in der Champions League überzeugt.

