Thomas Tuchel hat den Fans von Paris Saint-Germain Hoffnung gemacht, dass Superstar Kylian Mbappé im Champions-League-Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo (ab 21:00 Uhr im Liveticker) zum Einsatz kommt. "Wenn er heute ein gutes Training absolviert und nichts Ungewöhnliches passiert, wird er morgen im Team sein", sagte der PSG-Trainer am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Dass der 21-Jährige nach drei Wochen Pause allerdings schon in der Startelf steht, schloss Tuchel aus. Gegenüber "RMC Sport" sagte der deutsche Coach: "Er wird das Match beenden können. Es ist für ihn noch nicht möglich, von Beginn an aufzulaufen und 90 Minuten zu spielen."

Dennoch sei man "sehr glücklich, dass er dabei ist und wir die Möglichkeit haben, das Spiel mit ihm zu beenden", so Tuchel weiter.

Mbappé hatte sich im französischen Pokalfinale am Sprunggelenk verletzt. Mit einem Einsatz beim Finalturnier der Königsklasse war man bei den Franzosen zunächst nicht ausgegangen. Doch die Verletzung heilte offenbar schneller aus als befürchtet.

Mit einem Sieg gegen Atalanta würde PSG in das Halbfinale der Champions League einziehen. Zuletzt kamen die Franzosen in der Königsklasse in der Saison 1994/95 so weit. Seit 2013 war dagegen entweder im Achtel- oder Viertelfinale Schluss.

