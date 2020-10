Gerade einmal vier Minuten benötigte Leroy Sané bei seinem Comeback gegen Eintracht Frankfurt (5:0), ehe er sich zum zweiten Mal in der laufenden Saison auf der Anzeigetafel verewigen konnte. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 in der 72. Minute war der Hingucker des Spiels - und weckte bei Fans und Verantwortlichen Erinnerungen an einen gewissen Arjen Robben.

Von der halbrechten Seite kommend zog Sané auf, dribbelte in hohem Tempo nach innen und schlenzte die Kugel im Stile seines niederländischen Vorgängers ins linke Toreck. Wie ein Robben mit Haaren, könnte man sagen.

"Er hat hart gearbeitet und mit Miro Klose ein paar Abschlüsse trainiert, das kam ihm zugute", nannte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz nach der Partie einen der Gründe für Sanés Traumtor und fügte an: "Wir haben uns alle über seinen Einstand gefreut, so kann es gerne weitergehen."

Für den 24-Jährigen geht es nach seiner Zwangspause (Kapselverletzung) sicherlich vor allem um Rhythmus. Der eng getaktete Spielplan dürfte ihm dabei helfen, diesen schnell wieder aufzubauen. Bereits am Dienstag geht es für den Rekordmeister im Rahmen der Champions League bei Lokomotive Moskau (Dienstag ab 18:55 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) weiter - mit Sané in der Startelf?

FC Bayern: Der Kampf um die großen Spiele

Diesbezüglich ließ sich Flick auf der Pressekonferenz am Montag natürlich nicht in die Karten schauen, doch ein Startelfeinsatz des deutschen Nationalspielers im zweiten Gruppenspiel der Königsklasse ist durchaus denkbar. Zumindest tut er alles dafür, infrage zu kommen.

Nach dem Spiel gegen die Eintracht absolvierte Sané zusammen mit Fitnesscoach Holger Broich noch diverse zusätzliche Sprints auf dem Rasen der Allianz Arena. "Man sieht, dass er unbedingt will und seine Fitness verbessern möchte. Wir sind mit seiner Einstellung und Mentalität sehr zufrieden", lobte Flick.

Dabei dürfte es für Sané nicht ausschlaggebend sein, ob das Startelf-Comeback bereits in Moskau stattfindet. Der 24-Jährige dürfte vielmehr das Duell gegen den BVB am 7. November (ab 18:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) im Blick haben. Ein Platz in der Startformation beim deutschen Clásico ist das große Ziel aller Top-Stars der Münchner und käme für Sané dem nächsten Schritt in der Hackordnung beim FC Bayern gleich. Dafür gilt es hart zu arbeiten, denn die Konkurrenzsituation ist groß.

Mit Kingsley Coman befindet sich nämlich ein weiterer Mann für den linken Flügel aktuell in Topform. Mit zwei Toren und einem Assist zum Champions-League-Auftakt gegen Atlético Madrid (4:0) spielte sich der Franzose zuletzt in den Vordergrund.

"Ich habe es ihm gesagt: Das ist jetzt hier die Messlatte, die er vorgelegt hat. Und daran wird er in den nächsten Spielen gemessen", nahm Flick den ebenfalls 24-Jährigen in die Pflicht.

Leroy Sané: Noch Luft nach oben

Auch wenn dem Franzosen gegen die Eintracht "nur" ein Assist und kein weiterer eigener Treffer gelang, dürfte er aufgrund von Form und vor allem Fitness im Duell mit Sané im Moment leicht vorne liegen.

Die kommenden drei Spiele in Moskau, Köln und Salzburg werden dann Aufschluss darüber geben, wem der Trainer im Topspiel beim BVB das Vertrauen schenken wird.

Auch Sané hat durch sein glänzendes Comeback gegen Frankfurt die eigene Messlatte etwas höher gelegt. "Ob beim letzten Pass oder Abschluss - da ist er einfach top und das erwarten wir auch von ihm", forderte Flick vor der Abreise nach Moskau und fügte an, dass es freilich noch "einiges" gebe, "das er ganz klar verbessern kann".

Stellt er seine Qualitäten auch weiterhin so eindrucksvoll unter Beweis wie im Spiel gegen Frankfurt, könnten die Namen Robben und Sané demnächst häufiger in einem Atemzug genannt werden. Wer die Geschehnisse rund um den FC Bayern in den vergangenen 15 Jahren aufmerksam verfolgt hat, weiß, welch große Ehre das für einen Spieler der Münchner ist.

