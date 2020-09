Am Dienstag hatte Trainer Hansi Flick noch erklärt, auf eine Rückkehr Sanes nach der Länderspielpause zu hoffen. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 7. Oktober (Mittwoch) in Köln auf die Türkei, anschließend folgen die Nations-League-Partien in der Ukraine (10. Oktober) und gegen die Schweiz (13. Oktober/Köln).