Leichtes Aufatmen beim FC Barcelona: Superstar Lionel Messi scheint sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen den SC Neapel (3:1) offenbar nicht schwer verletzt zu haben. Laut Barça-Trainer Quique Setién sollte Messi im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern am Freitag spielen können. "Er hat einen harten Schlag abbekommen, aber er sieht okay aus", sagte Sétien nach dem Spiel bei "Movistar".

Quique Setién ergänzte: "Er braucht eine Behandlung, aber ich denke nicht, dass es ein Problem sein wird."

Neapels Kalidou Koulibaly hatte den heranstürmenden Lionel Messi am Samstag kurz vor der Halbzeitpause bei einem versuchten Befreiungsschlag im Strafraum in die Beine getreten. Daraufhin musste der Argentinier mehrere Minuten behandelt werden, konnte aber weiterspielen.

Suárez verwandelt den Strafstoß

Für das Foul bekam Barça einen Elfmeter zugesprochen, den Luis Suárez in der 45. Minute souverän verwandelte und auf 3:0 stellte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam Neapel durch ein Elfmetertor von Lorenzo Insigne wieder auf 1:3 heran. Dabei blieb es aber bis zum Schluss. Mit dem Gesamtergebnis von 4:2 zog Barcelona ins Champions-League-Viertelfinale ein.

Das Viertelfinal-Duell gegen den FC Bayern, der am Samstag im Achtelfinale den FC Chelsea ausschaltete, wird im Rahmen des Champions-League-Finalturniers in Lissabon am Freitag (14. August) in nur einer Partie entschieden. Anpfiff ist um 21 Uhr (im Liveticker auf Eurosport.de).

