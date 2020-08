Nach dem Last-Minute-Sieg von Paris St.-Germain über Atalanta Bergamo im ersten Viertelfinale der Champions League zeigte sich Präsident Nasser Al-Khelaifi besonders euphorisch. Der PSG-Boss lies sich in seiner Euphorie zu einer überraschenden Zukunftsprognose zu Neymar und Kylian Mbappé hinreißen. "Kylian und Neymar werden ihr ganzes Leben lang hier bleiben", sagte Al-Khelaifi bei "RMC Sport".

"Neymar und Kylian gehören zu den besten Spielern der Welt, aber das ganze Team hat heute großartig gespielt", so der 46-Jährige, der noch anmerkte: "Wenngleich Ney schon extrem gut war, er hat das Team in den vergangenen Monaten verändert".

Der Brasilianer war seit geraumer Zeit immer wieder mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Coronabedingt scheint dies jedoch so gut wie ausgeschlossen. Der Kontrakt des 28-Jährigen bei PSG läuft noch bis Sommer 2022.

Neymar und Mbappé: Verbleib der PSG-Stars wahrscheinlich

Mit seinen Aussagen wischte der PSG-Präsident ebenfalls die Wechselgerüchte um Kylian Mbappé beiseite, der genau wie Neymar noch bis 2022 bei den Parisern unter Vertrag steht. Für den Franzosen gilt Real Madrid als wahrscheinlichster Abnehmer. Der 21-Jährige hatte jedoch zuletzt angedeutet, dass er das kommende Jahr auf jeden Fall noch für PSG spielen wolle.

Gegen Atalanta bewies sich Neymar als unermüdlicher Antreiber, lieferte beim 1:1 in der 90. Minute die Vorlage und leitete auch den 2:1-Siegtreffer durch Choupo-Moting mit einem zielgenauen Pass in den Lauf von Mbappé ein, der in der 60. Minute für Sarabia ins Spiel kam.

