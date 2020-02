Wortlos und sichtlich frustriert war Toni Kroos fast schon aus dem Estadio Santiago Bernabeu geflüchtet, da hielt ihn Pep Guardiola energisch auf. Angeregt plauderte der Weltmeister von 2014 im Bauch der Arena mit dem Katalanen, der wie üblich gestenreich referierte. Wahrscheinlich analysierten der Lehrmeister und sein früherer Musterschüler die Gründe für die schmerzhafte 1:2 (0:0)-Niederlage von Real Madrid gegen Guardiolas Manchester City. Vielleicht aber auch nicht nur.

Möglicherweise erklärte Kroos dem Trainer, mit dem er einst beim FC Bayern große Erfolge feierte, auch seine zumindest vorübergehende Degradierung zum Bankdrücker. Denn der 30-Jährige, eigentlich unersetzlicher Dirigent im Orchester der Madrilenen, spielte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen City völlig überraschend nicht eine Sekunde.

Gündogan: "Ich war überrascht"

"Ich war erst ein bisschen überrascht, ich dachte erst, er wäre verletzt", sagte Kroos' Nationalmannschaftskollege und Manchester-Profi Ilkay Gündogan nach der Partie bei "Sky".

Hielt vergeblich nach seinem Nationalmannschaftskollegen Toni Kroos Ausschau: Ilkay GündoganGetty Images

War er aber nicht, Real-Trainer Zinedine Zidane hatte so entschieden. Laut Aussage des Franzosen sei es eine "technische Entscheidung" gewesen, denn er habe sein "System anpassen" wollen. Gegen Kroos sei das Ganze also ausdrücklich nicht gewesen.

Gündogan berichtete, Kroos habe ihm nach dem Spiel gesagt, "dass er natürlich gerne gespielt hätte, aber sie auch am Sonntag den Clasico haben". Für den Liga-Gipfel gegen den FC Barcelona (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) soll Kroos dann wieder fest eingeplant sein.

Eventuell bereut Zidane mittlerweile seine Aufstellung für das City-Spiel, gerade in der ersten Halbzeit fehlte die ordnende Hand von Kroos, dessen Präzision im Passspiel. Ohne ihn brauchte es einen derben Schnitzer in der englischen Abwehr zur Führung durch Isco (60.). Ohne ihn fehlte es defensiv an Balance, was Manchester durch Gabriel Jesus (78.) und Kevin De Bruyne (83./Elfmeter) das Spiel drehen ließen.

Ramos fehlt im Rückspiel

Jetzt droht im Rückspiel am 17. März im Etihad Stadium das Achtelfinal-Aus. "Madrid schaut in den Abgrund", fasste die Real-nahe Zeitung "AS" zusammen. Ein Ausscheiden können sich die Königlichen nach eigenem Selbstverständnis natürlich nicht leisten.

Deshalb forderte Zidane klipp und klar: "Wir müssen dorthin fahren und gewinnen. Wir können das schaffen, und das ist es, was wir im Rückspiel tun werden", so der Weltmeister von 1998. Ein Nachteil: Kapitän Sergio Ramos wird nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse fehlen.

Zur Freude von City, das diesen Sieg nach dem Wirbel um den Champions-League-Ausschluss durch die UEFA, der noch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS standhalten muss, bestens brauchen konnte. "Kiss my blue arse UEFA cunts LGx" (Leckt meinen blauen Arsch, UEFA-F*****), postete Ex-Oasis-Frontmann und City-Edelfan Liam Gallagher auf Twitter. Wesentlich diplomatischer äußerte sich Gündogan zum Spiel:

" Ich glaube schon, dass das jetzt ein Meilenstein war, und wenn wir uns ähnlich gut spielen im Rückspiel, werden wir auch weiterkommen. "

(SID)

