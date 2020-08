Neymar Jr. hat mit seinem Klub Paris St. Germain gegen RB Leipzig das Finale der Champions League erreicht. Dennoch könnte der brasilianische Zauberfuß das Endspiel verpassen, da er mit RB-Verteidiger Marcel Halstenberg nach der Halbfinale-Partie unerlaubterweise das Trikot tauschte. Ein Protokoll, das die FIFA vor dem Finalturnier veröffentlichte, empfiehlt den Trikottausch zu unterlassen.

Just nach dem Fauxpax des 28-Jährigen kam Teamkollege Kylian Mbappé angelaufen und flüsterte seinem Sturmpartner etwas ins Ohr. Ob der französische Weltmeister seinen Teamkollegen da bereits warnte?

Nach dem 3:0 (2:0)-Sieg im Halbfinale gegen RB Leipzig am Dienstag reichte der Brasilianer Nationalspieler Marcel Halstenberg sein Leibchen, obwohl dies aufgrund der Coronaregeln der Europäischen Fußball-Union (UEFA) derzeit nicht vorgesehen ist. Englische Medien spekulieren sogar über eine mögliche Sperre Neymars für das Endspiel am kommenden Sonntag in Lissabon.

Im UEFA-Protokoll zur Wiederaufnahme des Spielbetrieb steht derweil: "Den Spielern wird empfohlen, es zu unterlassen, ihre Trikots zu tauschen." Da es sich bei der Vorgabe jedoch nur um eine Empfehlung handelt, wird Neymar im Finale wohl dabei sein können.

Gegen wen PSG im Finale antreten muss, ist noch unklar. Der FC Bayern und Olympique Lyon kämpfen am Mittwochabend (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) um das verbliebene Ticket für das Endspiel.

(mit SID)

