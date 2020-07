Ausnahmestürmer Kylian Mbappé (21) steht dem französischen Fußballmeister Paris St. Germain wohl zumindest zum Auftakt des Finalturniers der Champions League nicht zur Verfügung. Wie PSG am Montagnachmittag nach gründlichen Untersuchungen mitteilte, wird der Weltmeister von 2018 wegen einer Verstauchung des rechten Knöchels und einer Verletzung der äußeren Bänder etwa drei Wochen ausfallen.

Im Viertelfinale (ab 12. August) trifft Paris auf Atalanta Bergamo, das Endspiel in Lissabon steigt in knapp vier Wochen am 23. August.

Im Endspiel um den Ligapokal am Freitag gegen Olympique Lyon wird Kylian Mbappé dem Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel auf jeden Fall fehlen. Der Stürmer hatte sich die Verletzung am Samstag im Pokalfinale gegen AS St. Etienne (1:0) zugezogen.

Champions League Operation Triple: Der Bayern-Plan für die Champions League VOR 5 STUNDEN

St. Etiennes Kapitän Loic Perrin trat dem 34-maligen Nationalspieler in der 27. Minute bei hohem Tempo mit offener Sohle auf das Sprunggelenk, Mbappés Knöchel knickte zur Seite weg. Zur Siegerehrung erschien er mit Krücken und einer Schiene am Sprunggelenk.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Den Bayern einen Schritt voraus: Juventus' gewagtes Spiel mit Ronaldo und Dybala

(SID)

Play Icon WATCH Als Sancho-Ersatz: BVB hat angeblich französischen Nationalspieler im Visier 00:02:16

Serie A Goldener Schuh: Ex-BVB-Flop zieht mit Lewandowski gleich VOR 8 STUNDEN