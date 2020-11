Am fünften Spieltag der Champions League empfängt Borussia Mönchengladbach Inter Mailand . Anstoß ist am Dienstag, 1. Dezember, um 21:00 Uhr .

In der starken Gruppe mit Inter Mailand und Real Madrid führt Mönchengladbach überraschend die Tabelle an. Mit einem Erfolg am Dienstag könnten die Gladbacher schon für die K.o.-Runde planen.