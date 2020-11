Borussia Dortmund und Erling Haaland haben sich für den Ligagipfel gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) warm geschossen und durch das 3:0 (3:0) beim FC Brügge in der Champions League Kurs auf das Achtelfinale genommen.

Beim locker herausgespielten Erfolg beim belgischen Meister glänzte wieder einmal Torjäger Haaland mit zwei Treffern (18., 32.). Thorgan Hazard hatte für die Führung in einer furiosen ersten Halbzeit gesorgt (14.).

Mit sechs Punkten setzte sich die Mannschaft von Favre auch ohne den verletzten Abwehrchef Mats Hummels an die Tabellenspitze in der Gruppe F. Dahinter folgen Lazio Rom (5 Zähler) und Brügge (4).

Mit einem Heimsieg gegen Brügge am 24. November könnte der deutsche Vize-Meister schon für eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug in die K..o-Phase sorgen.

So lief das Spiel:

Die erste Frage des Spiels wurde früh beantwortet: Nicht Thomas Delaney sondern Axel Witsel agierte für den verletzten Mats Hummels neben Manuel Akanji in der Innenverteidigung - und der Belgier mit dem Lockenkopf sollte einen guten Job machen. Ebenso Thomas Delaney, der nach 14 Minuten die Führung für den BVB einleitete. Seine Flanke von links konnte Simon Mignolet nur prallen lassen. Anschließend verpasste erst der aufgerückte Thomas Meunier, dann stand Thorgan Hazard goldrichtig und markierte mit dem ersten Abschluss die Führung für die Gäste (14.).

Der BVB präsentierte sich in Spiellaune und ließ in Person von Erling Haaland nur vier Minuten später das zweite Tor des Tages folgen: Nach einer Ecke von links beförderte Aushilfs-Innenverteidiger Witsel das Leder per Kopf in den Fünfer, wo Mignolet noch den ersten Kopfball von Haaland parieren konnte, im Nachschuss dann aber machtlos war (18.). Das 2:0 war gleichbedeutend mit dem 13. Champions League-Tor des Norwegers, der allerdings noch nicht genug haben sollte.

Die Gäste wirkten zwar streckenweise überfordert mit dem zielstrebigen Offensivspiel der Gäste, hatten aber doch die Gelegenheit zum Anschluss: Brügge-Kapitän Ruud Vormer kam nach Zuspiel von Hans Vanaken aus knapp 13 Metern zum Abschluss, scheiterte mit seinem Linksschuss jedoch an Roman Bürki, der sich lang machen musste und den Versuch sehenswert parierte.

Knapp zehn Minuten später war es wieder Haaland, der als Torschütze in Erscheinung trat. Mahmoud Dahoud hatte das Leder aus der Drehung gefühlvoll in den Strafraum gelupft, wo der einlaufende Meunier das Spielgerät gut mitnahm und im richtigen Moment auf Haaland quer legte, der nur noch einschieben musste - 3:0 nach gerade einmal 32 Minuten.

Bis zur Pause verspielte der BVB noch die ein oder andere gute Situation leichtfertig, daher blieb es "nur" bei einer komfortablen 3:0-Halbzeitführung.

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine. Dortmund schaltete einen Gang zurück und ließ Brügge etwas kommen. Die Hausherren versuchten zu Beginn des zweiten Durchgangs immer wieder mit schnellen Gegenstößen zum Erfolg zu kommen, doch Emmanuel Dennis scheiterte erst an Witsels guter Abwehrarbeit (52.) und später an Bürkis Reflex (55.).

Eine Ecke der Gastgeber landete im Zentrum und wurde von Odilon Kossounou per Kopf in Richtung Tor befördert. Giovanni Reyna stand jedoch richtig und hielt den Kopf hin, Bürki musste nicht eingreifen (56.).

Nach den vergebenen Möglichkeiten steckte Brügge auf und auch Dortmund schaltete einen Gang zurück. Die Folge war, dass das Spiel zunehmend verflachte. Viele Wechsel auf beiden Seiten nahmen zusätzlich den Fluss aus der Partie. Nennenswerte Torchancen gab es keine mehr.

So gewann der BVB, aufgrund einer hervorragenden ersten Halbzeit, letztendlich verdient mit 3:0 in Brügge und springt durch den Sieg an die Tabellenspitze der Gruppe F. Matchwinner war wieder einmal Haaland mit zwei Treffern.

Die Stimmen:

Manuel Akanji (Borussia Dortmund): "Wir haben unsere Chancen früh gut genutzt. Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr so spektakulär, aber uns war es wichtig, die Null hinten zu halten. Wir waren in den Zweikämpfen da und haben gut unser Spiel aufgebaut und die Lücken gefunden. Kompliment an die Mannschaft, das haben wir sehr gut gemacht. Wir haben als Kollektiv verteidigt, mit der Viererkette fühlen wir uns sehr wohl. Axel hat einen guten Job in der Innenverteidigung gemacht. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wenn Mats nicht fit ist, mit Axel einer da ist, der diese Position gut spielen kann."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben sehr gut angefangen und sofort gezeigt, dass wir gewinnen wollen. In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, da haben wir haben sehr hoch gepresst. Die ganze Mannschaft muss verteidigen und in der Hinsicht machen wir es momentan gut. Er (Axel Witsel, Anm. d. Red.) hat sehr clever gespielt, ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung."

Der Tweet zum Spiel:

Erling Haaland war neben Axel Witsel wieder einmal der Mann des Spiels. Mit seinen Toren 13 und 14 trug sich der Norweger zudem in die Geschichtsbücher ein. Noch nie schaffte ein Spieler so viele Tore in seinen ersten zehn CL-Spielen.

Das fiel auf: Witsel empfiehlt sich für mehr

Gerade einmal 32 Minuten waren absolviert als Erling Haaland - nach Vorlage von Thomas Meunier - aus kurzer Distanz zum 3:0 einschob. Zuvor hatte der Norweger bereits das 2:0, nach Zuspiel von Witsel, markiert. Hazard hatte den Torreigen nach einer guten Viertelstunde eröffnet. Während sich Aushilfs-Innenverteidiger Witsel hervorragend neben Akanji einfügte, setzte sein Landsmann Meunier immer wieder Akzente nach vorne. Zudem lieferten beide Belgier jeweils eine Vorlage für Haaland. Die solide Defensive sowie die Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne waren die Basis für die frühe Grundsteinlegung des heutigen Sieges.

Die Statistik: 14

Durch die heutigen zwei Treffer stockte die norwegische Tormaschine Erling Haaland sein Tore-Konto in der europäischen Königsklasse auf 14 Treffer - für Dortmund und Salzburg - in elf Spielen auf. Das schaffte vor dem Norweger noch niemand! Insgesamt sechs der 14 Tore erzielte der 20-Jährige gegen belgische Teams.

