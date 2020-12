Nicht mehr und nicht weniger als der Gruppensieg in der Champions League steht am Mittwoch um 21:00 Uhr im Spiel gegen Lazio Rom ( im Liveticker bei Eurosport.de ) auf dem Spiel. Ausgerechnet zuhause, möchte man dieser Tage aus BVB-Sicht fast sagen, denn eine Heimmacht ist die Borussia schon länger nicht mehr.

"Ich würde nicht sagen, dass es zu 100 Prozent an den leeren Tribünen liegt. Aber ich muss auch ehrlich sein. Es ist etwas anderes im Signal Iduna Park mit 81.000 Fans und vor voller Südtribüne zu spielen", gab Thomas Delaney auf der Pressekonferenz am Dienstag vor dem Duell mit Lazio Rom unumwunden zu. Doch die Zahlen sind nicht wegzudiskutieren.

Auffällig ist, dass vor allem die Führungs- und Mentalitätsspieler Schwierigkeiten haben, die Kollegen vor leeren Rängen mitzureißen. Als Paradebeispiele dienen Axel Witsel und Kapitän Marco Reus. Beide befinden sich weit entfernt von ihrer Topform, wirken zudem in Spielen, in denen es nicht so läuft, nicht wie mitreißende Leader, sondern tauchen zusammen mit dem Rest des Teams ab.

Bisher liegt, so die Wahrnehmung von außen, diese Last vor allem auf den Schultern von Mats Hummels und Emre Can. Zwei Spieler, die vornehmlich in der Innenverteidigung auflaufen, auch wenn Can gegen Köln neben Witsel ins defensive Mittelfeld vorgezogen wurde.