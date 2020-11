Mehr Tempo, mehr Bewegung, mehr Geduld, forderte der "tief enttäuschte" Trainer von Borussia Dortmund nach dem peinlichen Patzer im Titelrennen beim 1:2 (0:1) gegen den zuvor in 18 Spielen in Folge sieglosen 1. FC Köln.

Für Favre war die dritte Saisonniederlage nur "schwer zu akzeptieren". Das galt offenbar auch für seine Stars. Kapitän Marco Reus und Stellvertreter Mats Hummels verschwanden nach dem Schlusspfiff kommentarlos in der Kabine, nur wenige BVB-Profis stellten sich nach der ersten Heimniederlage gegen Köln seit über 29 Jahren.

Nach Ecken von Ondrej Duda und der Kopfballverlängerung von BVB-Leihgabe Marius Wolf stand Skhiri am zweiten Pfosten zweimal völlig frei. Das und die vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München lösten nicht nur bei Torschütze Hazard (74.) ein "schlechtes Gefühl" aus.

Als Tormaschine Erling Haaland in der fünften Minute der Nachspielzeit die Großchance zum Ausgleich aus kurzer Distanz vergab, sanken viele BVB-Profis zu Boden. Verdient wäre ein Punkt allerdings nur aufgrund der letzten 20 Minuten gewesen. Erst mit den Einwechslungen von Hazard, dem 16 Jahre alten Wunderkind Youssoufa Moukoko und Giovanni Reyna kam etwas Schwung ins lahme Spiel des Vizemeisters.

Über weite Strecken verfielen die Dortmunder in überstanden geglaubte Muster. Julian Brandt und Jadon Sancho verzettelten sich immer wieder und verloren viele Zweikämpfe. Reus deutete seine Klasse zu selten an, und selbst Haaland musste sich leise Kritik gefallen lassen. Favre monierte bei dem Norweger und dem Rest der Offensive die fehlenden "Läufe in die Tiefe".