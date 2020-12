Sieben Änderungen im Vergleich zum 1:2 gegen Köln bot BVB-Trainer Lucien Favre von Beginn an auf. Einzig Roman Bürki, Mats Hummels, Manuel Akanji und Marko Reus blieben übrig. Auf Toptorjäger Erling Haaland (Muskelfaserriss) und Emre Can (muskuläre Probleme) musste der Schweizer verzichten.

Die vielen Änderungen fielen zu Beginn nicht negativ auf. Der BVB startete dominant, aber ohne die nötige Kreativität im letzten Drittel gegen anfangs sehr passive Römer.

Champions League Hiobsbotschaft für BVB: Fußballjahr für Haaland beendet VOR 3 STUNDEN

Doch Lazio nahm dann ab Mitte der ersten Hälfte doch am Spielgeschehen teil und hatte die erste gute Gelegenheit im Spiel. Bürki blieb lange stehen und parierte so gegen Joaquín Correa (20.). Nach einem weiteren Gegenangriff der Gäste hatte der BVB erneut Glück. Doch der aufgerückte Verteidiger Francesco Acerbi verfehlte aus halbrechter Position im Strafraum knapp den linken Pfosten – ein Treffer hätte aufgrund einer Abseitsposition im Zentrum vor Bürki aber wohl ohnehin eine Anerkennung gefunden (29.).

Im Gegenzug hatte der BVB seine bis dahin beste Chance. Thorgan Hazard schloss aus halblinker Position wuchtig ab. Pepe Reina lenkte den Ball direkt auf Reus ab, doch der Kapitän scheiterte aus spitzem Winkel links im Strafraum. Die Chance blieb jedoch heiß und auch Giovanna Reyna versuchte es aus spitzem Winkel von der anderen Seite, letztlich rauschte der Ball links am Tor vorbei ins Aus (31.).

Kurz vor der Pause, als es nach torlosen 45 Minuten aussah, traf der BVB dann doch. Nach einem langen ball von Reina landete der Ball postwendenden bei den Schwarz-Gelben. Hazard steckte perfekt durch auf den quirligen Raphaël Guerreiro – Reus im Abseits ließ noch durch – der dann eiskalt mit der Pike die 1:0-Pausenführung der Dortmunder erzielte (44.).

Nach dem Seitenwechsel agierte der BVB von Beginn an passiv und ließ Lazio so immer besser ins Spiel kommen, auch wenn der erste gefährliche Abschluss von Jude Bellingham noch dem BVB gehörte (49.). Dann aber fast nur noch Lazio. Ciro Immobile, der selten lange fackelte, prüfte Bürki erstmals ernsthaft, doch der reagierte glänzend (61.). Ein wenig später war es dann passiert. Nico Schulz, der nur kurz zuvor für Guerreiro ins Spiel kam, fällte etwas ungeschickt Sergej Milinković-Savić im Sechzehner – Elfmeter. Dem nahm sich natürlich der ehemalige BVB-Stürmer an und verwandelte auch souverän (67.).

Nur kurz nach dem Ausgleich hatte Schulz selbst die Chance zur Wiedergutmachung. Verzog jedoch nur denkbar knapp (68.). Das war jedoch eine der wenigen guten Chancen der Dortmunder nach der Pause. Lazio weiter am Drücker und in der Schlussphase verhinderte einzig Bürki einen Sieg der Gäste. Vor allem gegen Immobile (87.) und in der Nachspielzeit gegen einen direkten Freistoß von Pereira (90.+4) Andreas Pereira reagierte der Schweizer glänzend. Der BVB rette den Punkt über die Ziellinie, verlor aber dennoch, und zwar Hummels kurz vor dem Ende. Der knickte nach einem unabsichtlichen Tritt auf den Fuß von Immobile unglücklich um und konnte anschließend den Fuß nicht mehr belasten und musste vom Feld begleitet werden. Der nächste schmerzliche Ausfall bei den Dortmundern droht. Ein teuer erkämpfter Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse.

Die Stimmen:

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): „Wir hatten unsere Chancen weitere Tore zu erzielen. Aber das ist kein Elfmeter, das ist Theater, er ist ein Schwindler. Es ist eine gute Mannschaft, das wissen wir. Wir haben dort 1:3 verloren. Wir hätten heute auch 1:0 gewinnen können. Aber wir sind schon qualifiziert, sie noch nicht. Wir sind qualifiziert und das ist das Wichtigste."

Marko Reus (Borussia Dortmund): „Wir hätten schon gerne das Spiel gewonnen. Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben. Wäre es aber andersrum gewesen, hätte ich was anderes gesagt. In der zweiten Halbzeit standen wir einfach zu tief und haben uns zu weit zurückfallen lassen und hatten zu wenig Druck nach vorne. Das darf vor allem zuhause nicht passieren. Wir hatten Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit uns Chancen zu kreiiren, dann passte aber der letzte Pass nicht. Wir hätten natürlich gerne den Gruppensieg geholt.“

Nico Schulz (Borussia Dortmund): "Er kommt vor mir an den Ball, aber er springt in mich rein. Für mich ist es kein Elfmeter. Wir haben es nicht so gut gemacht, wie wir es machen wollten. Wir haben noch ein Spiel, um Gruppensieger zu werden.“

Michael Zorc (Sportlicher Leiter Borussia Dortmund): „Da kann man nur eine Meinung haben. Da braucht man den Videoschiedsrichter nicht mehr, wenn eine offensichtliche Fehlentscheidung nicht kontrolliert wird. Es war ein schwieriges Spiel für uns unter den ganzen Bedingungen, kurzfristige Ausfälle etc. Einfach nur ärgerlich. Bei Mats hoffen wir, dass es nur ein harter Schlag auf den Fuß war und keine Bänder beschädigt sind und am Wochenende vielleicht wieder spielen kann.“

Der Tweet zum Spiel:

Eine Anspielung vor dem Spiel auf die beiden identischen Gegentore beim 1:2 gegen Köln vom Wochenende. Heute hielt sich das BVB nach Ecken immerhin schadlos.

Das fiel auf: Strittiger Elfmeter

Nico Schulz, kurz zuvor eingewechselt, verursachte unglücklich gegen Milinković-Savić den Foulelfmeter vor dem 1:1. Der Unparteiische zögerte noch kurz, entschied nach einem Hinweis seines Assistenten doch auf den Punkt zu zeigen. Der Kontakt sicher unstrittig, doch es ist in den Zeitlupen klar zu erkennen, dass Milinković-Savić zuvor abhebt und nur den Kontakt forcieren will. Warum der Spanier Antonio Mateu Lahoz die Situation nicht nochmal ansah, bleibt sein Geheimnis.

Die Statistik: 9

Borussia Dortmund ist in den letzten neun Heimspielen in der Gruppenphase der Champions League ungeschlagen (sechs Siege, drei Remis). In diesem Zeitraum gelang es dem BVB in sechs Partien ohne Gegentreffer zu bleiben.

Das könnte Dich auch interessieren: Klopp als Löw-Nachfolger: "Der große Wunsch" des DFB

Bayerns zweite Garde besteht in Madrid: Flick hebt Juwel hervor

Champions League Hiobsbotschaft für BVB: Fußballjahr für Haaland beendet VOR 3 STUNDEN