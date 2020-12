"Schauen sie sich das an, das ist kein Elfmeter. Ich finde, das ist Theater - einfach unglaublich. Er benimmt sich wie im Schwimmbad", wütete Dortmunds Trainer Lucien Favre bei den Kollegen von "Sky", als er die entscheidende Szene noch einmal vorgespielt bekam.

Auch BVB-Manager Michael Zorc war außer sich. Man könne nach Ansicht der Fernsehbilder nur eine Meinung haben, sagte der 58-Jährige. Dann führte er weiter aus: "Irgendwann ist es zu viel, denn heute ging es in einem schweren Spiel für uns um den Gruppensieg."

Vor eineinhalb Wochen hatte die Borussia beim 5:2-Auswärtssieg in Berlin ebenfalls einen diskussionswürdigen Elfmeterpfiff hinnehmen müssen. Damals habe man sich noch zurückgehalten, meinte Zorc.

"Der Videoschiedsrichter wird ad absurdum geführt", so Zorc.

"Übeltäter" Schulz äußerte sich weit weniger temperamentvoll, betonte aber, er selbst hätte den Strafstoß nicht gepfiffen. "Er springt in mich rein und ich kann nirgendwo hin. Eine Schwalbe will ich ihm aber nicht unterstellen", so der Linksverteidiger.