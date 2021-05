Publiziert 02/05/2021 Am 11:22 GMT

Denn vor dem Kampf um den Final-Einzug in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) steht Tuchel nun vor der schweren Frage, ob er wie im Hinspiel (1:1) auf den formstarken Havertz verzichten kann.

Tuchel nahm die Antwort mit seinem Sonderlob für den teuersten Spieler der Klubgeschichte fast vorweg. Sicher, Havertz könne sich "immer noch steigern, aber mit seiner Leistung heute bin ich sehr zufrieden, weil er spielentscheidend war", sagte er: "Er war immer beteiligt, wenn es gefährlich wurde."

Mit seinen Saisontoren Nummer drei und vier (10./49.) war Havertz beim ungefährdeten 2:0 (1:0) gegen den akut abstiegsbedrohten FC Fulham, mit dem die Blues Platz vier festigten, der umjubelte Matchwinner. "Ich bin sehr glücklich", sagte der 21-Jährige, "das war ein entscheidender Sieg. Ich hoffe, dass ich am Mittwoch so weitermachen kann." Falls er darf.

Havertz zeigt sich nach schwierigem Jahr in Topform

Havertz hat ein schwieriges erstes Jahr in London hinter sich, mit Trainerwechsel, Corona-Erkrankung und längerer Verletzungspause. Jetzt aber, betonte er, "bin ich zurück - und zwar richtig!" Vor allem gab das Fulham-Spiel endlich die Antwort auf die Frage, wo Havertz seine Stärken am besten einbringen kann - und die dürfte auch Joachim Löw gefallen.

Tuchel bot Havertz mit DFB-Kollege Timo Werner als Doppelspitze auf. "Sie haben gut harmoniert und waren immer gefährlich", sagte er der "BBC". Havertz meinte:

Die Position ist sehr gut für mich. Irgendwas zwischen falscher Neun und zehn."

Havertz bedankt sich bei Werner und Mount

Seinen zweiten Treffer bereitete Werner vor. Damit kommt er als erster Chelsea-Spieler in seiner Premierensaison bei den Blues seit Eden Hazard 2012/13 auf eine zweistellige Anzahl an Toren (elf) und Assists (zehn). Havertz schwärmte über Werner und Mason Mount, der ihm das 1:0 aufgelegt hatte:

Es ist klasse, solche Spieler im Rücken zu haben. Wenn du solche Vorlagen bekommst, ist es einfach zu treffen. Ein großes Danke an beide."

Havertz habe "seine Chance genutzt", meinte Tuchel, "er war da - das ist es, was wir brauchen, gerade jetzt". Auch gegen Real? "Ich will immer von Anfang an spielen", meinte Havertz, "aber ich weiß, dass wir viele starke Spieler haben."

(SID)

