Auch der SC Freiburg (41 Punkte, ein Nachholspiel) und Aufsteiger VfB Stuttgart (39 Punkte) kommen als mögliche Teilnehmer noch infrage. Das qualifizierte Team steigt mit den Play-offs für die Gruppenphase (19./26. August) in die Conference League ein, die am 2. August ausgelost werden. Das Finale findet am 25. Mai 2022 in Tirana/Albanien statt.

