Kein Manuel Neuer. Kein Robert Lewandowski. Kein Leon Goretzka. Auch Corentin Tolisso bleibt in München.

Den Auswärtstrip zum nominell schwersten Gegner der eigenen Champions-League-Gruppe, Atlético Madrid (Dienstag 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ), tritt der FC Bayern also mit einer B-Vertretung an. Man kann es sich erlauben. Der Gruppensieg ist längst unter Dach und Fach.

Und so können die Münchner ihrem Top-Personal eine wichtige Verschnaufpause gewähren, während andere Großklubs auf dem Kontinent sowohl national als auch international um Anschluss kämpfen.

Mitten in der anstrengenden Vorweihnachtszeit ein unschätzbarer Vorteil für die Mannschaft von Trainer Hans-Dieter Flick, die so einen Nachteil aus dem Spätsommer aufholen kann.

Umso zufriedener ist der 55-Jährige mit der bisherigen Performance seiner Triple-Verteidiger, die schon früh in der Saison wieder Witterung der Pokale aufgenommen haben.

Neben dem schon feststehenden Gruppensieg in der Königsklasse hat man sich auch in der Bundesliga, wie traditionell gewohnt, an der Tabellenspitze festgesetzt.