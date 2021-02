Die Bosse träumen schon von einer "Ära" in der Champions League und sehen eine "sehr gute Chance" auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Und auch Hansi Flick wischte die vielfältigen Alltagssorgen vor der Reise in die "ewige Stadt" beiseite.

Vorstand Oliver Kahn sieht "eine sehr gute Chance, dass wir in dieser Saison sehr weit kommen". Und auch Sportchef Hasan Salihamidzic hat schon das Finale am 29. Mai in Istanbul im Blick, wenn er sagt: "Diese Mannschaft ist in der Lage, eine Ära zu prägen."