FC Bayern: Robert Lewandowski (2.v.l.) und Co. feiern das Triple

Der FC Bayern hat es geschafft! Durch das 1:0 gegen PSG im Champions-League-Finale hat sich der deutsche Rekordmeister zum zweiten Mal zum Triple-Sieger gekrönt. Thomas Müller und Kapitän Manuel Neuer lobten nach Abpfiff den "Wahnsinnshaufen" in höchsten Tönen. Noch nie habe es so viel Spaß gemacht, für die Münchner zu spielen. Alle Stimmen zur magischen Nacht in Lissabon.

Manuel Neuer (FC Bayern) beim "ZDF" über...

... die Emotionen: "Es ist schwer, das gleich nach dem Spiel zu realisieren. Aber die Freude ist natürlich riesengroß. Nach dem Abpfiff war es eine Erleichterung. Es waren fünf Minuten Nachspielzeit, und wir habe alle darauf gewartet, dass der Schiedsrichter endlich abpfeift. Das war das, was wir uns verdient und was wir uns gewünscht haben. Es war ganz harte Arbeit."

... die Anfangsphase des Matches: "Wir hatten am Anfang nicht die ganz Ruhe im Aufbauspiel. Hinzu kam, dass jeder Ball ein bisschen anders war. Der eine war platt und der andere bombenfest. Da wusste man nie, was einen erwartet. Da war die Sicherheit in unserem Spiel nicht da. Und wir spielen gegen Weltklasse-Spieler."

... die Mannschaft: "Hansi Flick und das ganze Trainerteam haben einen ganz großen Anteil an dem Titel. Es war eine tolle Teamleistung von allen. Es hat noch nie soviel Spaß gemacht, in der Mannschaft zu spielen, wie jetzt. Und ich bin schon sehr lange dabei."

Thomas Müller (FC Bayern) bei "DAZN" über...

... das Team: "Im aktuellen Moment fühlt es sich unglaublich an. Wir haben eine Reise hinter uns. Der Haufen ist Wahnsinn von A bis Z. Wir kamen im Herbst von relativ weit unten und haben einen Lauf hingelegt, der sensationell ist."

... die Probleme gegen PSG: "Wir hatten sicher auch etwas Glück und Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir waren da. Und jetzt sind wir oben. Natürlich freue ich mich, dass ich nochmal zeigen konnte, dass ich nicht auf den Altglas-Container gehöre."

Alphonso Davies (FC Bayern) bei "DAZN" über...

... den Erfolg: "Ich habe von Momenten wie diesem als Kind geträumt. Die Champions League auf diesem Top-Level zu gewinnen bedeutet alles. Ich bin glücklich, dass wir das geschafft haben. Und ich bin glücklich, dass ich Teil dieses Teams bin."

Joshua Kimmich (FC Bayern) beim "ZDF" über...

... den Zusammenhalt: "Es ist gar nicht wirklich zu beschreiben, wenn man mit so einer Truppe, mit Brüdern, so einen Titel gewinnt. Auch heute haben wir die Fehler der anderen ausgebügelt. Wir haben diesen Wettbewerb hochverdient gewonnen."

... den Trainer: "Hansi Flick hat uns Vertrauen gegeben. Er hat uns viel Ruhe gegeben, uns immer mal wieder einen Tag frei gegeben. Selbstvertrauen war gar nicht so notwendig, weil wir das letzte Spiel glaube ich im November gegen Leverkusen verloren haben."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) über...

... den Auftritt im Finale: "Dass die Mannschaft heute nochmal konsequent diesen Weg gegangen ist und mutig nach vorne verteidigt hat, war klasse. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Man sieht das schon im Training, dass etwas Großes heranwächst. Die Mannschaft ist einfach willig, wir haben Spieler mit unbändigem Siegeswillen."

... die Steigerung im Team: "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Als ich im November die Schlagzeilen gelesen habe, hieß es, das keiner mehr Angst vor Bayern hat. Die Entwicklung seitdem war Wahnsinn."

Thomas Tuchel (Trainer PSG) über...

... den Spielverlauf: "Ich hatte es vorher im Gefühl, dass es auf die erste Torchance ankommt. Wir mussten leiden. Es war ein großer Kampf. Wie wir verteidigt haben, war einfach großartig. Wir wollten unbedingt das erste Tor machen, um Bayern eine Denkaufgabe zu bereiten. Wenn du das Matchglück hast, kannst du das gleiche Spiel auch 1:0 gewinnen."

... Manuel Neuer: "Manu war zum falschen Zeitpunkt in absoluter Topform. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben."

