Bayern-Trainer Hansi Flick musste mit Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Tanguy Nianzou Kouassi und Bouna Sarr auf gleich fünf Abwehrspieler verzichten. Weil auch Lucas Hernández wegen einer Beckenprellung nicht in der Startelf stand, stellte sich die Hintermannschaft der Bayern fast von selbst auf. So kam der 20-jährige Chris Richards links hinten zu seinem Champions-League-Debüt, über welches sich im Mittelfeldzentrum auch Marc Roca freuen durfte.

Nach dem erwartet druckvollen Start der Bayern inklusive eines ersten Warnschusses von Serge Gnabry (10.) gaben die Münchener gegen mutig agierende Gäste die Spielkontrolle phasenweise ab und ermöglichten Österreichs Serienmeister eine Reihe an guten Tormöglichkeiten.

Kahn stellt Boateng neuen Vertrag in Aussicht

Ausgehend von einem Fehlpass David Alabas in die Füße von Sékou Koita scheiterte Salzburgs Supertalent Dominik Szoboszlai zunächst am stark reagierenden Manuel Neuer. Der Ungar kam erneut an den Ball und bediente mit viel Übersicht Enock Mwepu, aber der 22-Jährige brachte freistehend aus elf Metern nur einen harmlosen Kullerball zustande (15.). Nur eine Minute später flankte Szoboszlai gefühlvoll auf den Kopf von Mergim Berisha, der – noch leicht bedrängt von Alaba – aus sieben Metern knapp links vorbeiköpfte (16.).