"Wir wissen, was wir an ihm haben und wir wissen auch, was wir ihm verdanken. Natürlich führen wir mit solch verdienten Spielern Gespräche und schauen, was die Zukunft bringt", sagte Oliver Kahn am Mittwochabend bei "Sky". Eine Vertragsverlängerung mit dem 32-Jährigen über den Sommer hinaus sei "natürlich nicht" ausgeschlossen, sagte Kahn.