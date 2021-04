Nach dem Schlusspfiff waren Thomas Tuchel und Sérgio Conceição am Dienstagabend aneinandergeraten und hatten sich ein verbales Wortgefecht geliefert.

Laut dem portugiesischen Portal "Record" soll Tuchel dabei zu Conceição auch "f*** off" gesagt haben. Dies dementierte der FC Chelsea umgehend.

Bayerns Aus - und jetzt? Es deuten sich schmerzhafte Einschnitte an

Tuchel selbst sagte zu den Szenen nach Abpfiff: "Es war ein kleiner Austausch zwischen mir und deren Trainer und auf einmal folgte mir jeder. Aber es gibt da keinen Schaden."

Dabei war der Ex-BVB-Trainer auch mit dem portugiesischen Nationalspieler Pepe aneinandergeraten, der seinen Trainer offenbar verteidigen wollte. Die beiden mussten von Offiziellen getrennt werden.

Bereits während des Spiels in Sevilla soll es zwischen den beiden Vereinen auf den Bänken hoch hergegangen sein.

Abgesehen von Vorkommnissen nach Abpfiff hatten Tuchel und seine Spieler jedoch allen Grund zur Freude. Dank des 2:0-Sieges im Hinspiel vor einer Woche zogen die Blues trotz der 0:1-Niederlage ins Halbfinale ein.

Dort trifft Chelsea entweder auf den FC Liverpool oder Real Madrid. Die Entscheidung über den Halbfinal-Gegner fällt am Mittwochabend an der Anfield Road ( 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ). Das Hinspiel in Madrid hatte Real 3:1 gewonnen.