In der Hammergruppe B mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk hatte Borussia Mönchengladbach nach dem vierten Spieltag die besten Karten auf das Weiterkommen. Durch die 0:2-Niederlage von Real gegen Donezk im frühen Abendspiel bot sich den Fohlen sogar die Chance, mit einem Dreier den Gruppensieg klarzumachen. Inter dagegen war zum Siegen verdammt, um das vorzeitige Ausscheiden noch zu verhindern.

Die Gladbacher versteckten sich keineswegs und liefen von Beginn an das Mailänder Aufbauspiel hoch an. Gegen die gut sortierte Gästeabwehr fanden die Fohlen aber wenige Mittel.

Die ersten Torchancen gehörten daher den Gästen. Lautaro Martinez verarbeitete eine Flanke im Strafraum und zog ab. Tony Jantschke schmiss sich zweifach in den Schuss und blockte ab. Allerdings konnte er den Ball nur unzureichend klären und so kam erneut eine Flanke zu Martinez, der dieses Mal per Volley das Außennetz traf (6.).

Beim nächsten vielversprechenden Mailänder Angriff war es dann soweit. Roberto Gagliardini bekam am Strafraumrand zu viel Zeit und bediente den Matteo Darmian, der den Ball direkt nahm und Yann Sommer zur 1:0-Führung tunnelte (17.).

Und Inter blieb die torgefährlichere Mannschaft. Romelu Lukaku setzte sich in Höhe der Mittellinie stark gegen mehrere Gladbacher durch und passte im richtigen Moment auf Martinez, dessen Schuss im ersten Versuch an Stefan Lainer hängen bleibt und im zweiten von Sommer pariert wird (33.).

Erst danach fing sich Gladbach wieder etwas und kam erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor. Lainer fasste sich ein Herz und zog aus 20 Metern einfach mal ab. Samir Handanovic wehrte den Ball zur Seite ab, sodass Stindl nach einer Flanke noch einmal die Kopfballchance bekam, den Ball aber zu zentral platzierte (36.). Nur eine Minute später zwang Marcus Thuram Handanovic mit einem Flachschuss zu einer starken Parade (37.).

Mit dem Pausenpfiff erzielten die Gastgeber dann aber doch noch den 1:1-Ausgleich. Valentino Lazaro zog zur Grundlinie und flankte in die Mitte. Weil Thuram sich zum kurzen Pfosten orientierte und die Verteidiger mitzog, bekam Alassane Plea im Rückraum viel Platz und konnte ungestört einköpfen (45.+1).

Nach der Pause beäugten sich beide Mannschaften zunächst. Die erste Chance der zweiten Hälfte hatte Thuram, der bei einer Ecke unbedrängt das Tor verfehlte (51.). Dann nahm die Partie aber nochmal richtig Fahrt auf. Lukaku behauptete den Ball im Laufduell gegen den eingewechselten Denis Zakaria. Mit einem guten Körpereinsatz verschaffte sich der Belgier Platz und schloss mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 2:1 ein (64.).

Und kurz darauf war es erneut Lukaku, der den Ball im Tor unterbrachte. Achraf Hakimi bekam einen Steilpass in den Lauf und legte quer. Zakaria kam gegen Lukaku nicht hinterher, sodass der Stürmer unbedrängt zum 3:1 einschieben konnte (73.).

Doch Gladbach kam umgehend zurück. Nach einer Balleroberung schaltete Thuram schnell um und legte in den Lauf von Plea, der eiskalt ins lange Eck abschloss und auf 2:3 verkürzte (75.). Auf der anderen Seite wiederum nutzte der eingewechselte Alexis Sanchez einen Kontakt von Zakaria im Strafraum nicht, um einen Elfmeter herauszuholen (77.).

Stattdessen erzielte Gladbach den vermeintlichen Ausgleich. Plea bekam nach einem Doppelpass mit Lainer den Ball zurück. Zwar traf der Franzose den Ball nicht richtig, doch irgendwie holperte die Kugel ins lange Eck (83.). Der Schiedsrichter entschied nach Ansicht der Videobilder auf Abseits, weil Breel Embolo im Blickfeld des Torwarts gestanden haben soll. Eine extrem harte Entscheidung aus Gladbacher Sicht, weil der Stürmer eigentlich nicht direkt vor Handanovic stand.

Gladbach rannte nochmal an, doch Inter verteidigte mit Härte und Cleverness bis zum Ende. So wahrten sich die Mailänder die Chance auf das Weiterkommen. Gladbach muss beim Gastspiel in Madrid einen Punkt holen, um sicher weiterzukommen.

Das fiel auf: Keine Antwort auf Lukaku

Schon vor der Partie sprach Gladbach-Trainer Marco Rose davon, dass man eine Lösung finden müsse, um Inters Zielspieler Lukaku in den Griff zu bekommen. Im Spiel war dann zunächst Jantschke als linker Innenverteidiger für den Belgier verantwortlich. Doch wie beispielsweise vor dem 1:0 konnte der bullige Stürmer viele Bälle behaupten und anschließend verteilen. Gleichzeitig bekamen die sehr offensiven Außenverteidiger Inters oft zu viel Platz. Auf diese Umstände reagierte Rose in der Pause und brachte Zakaria für Jantschke, was mit einer Umstellung auf eine Dreier- bzw. Fünferkette einherging. Der Schweizer, der nach langer Verletzungpause erst vergangene Woche sein Comeback gefeiert hatte, übernahm auf der ungewohnten Position als Innenverteidiger die schwere Aufgabe der Verteidigung Lukakus. Zakaria gewann zwar einige Zweikämpfe, ließ sich dann aber bei beiden Toren vom Stürmerstar abschütteln. Am Ende trug das maßgeblich zum Sieg bei.

Der Tweet zum Spiel:

Gladbach-Fans haderten am Ende vor allem mit der Leistung des Schiedsrichters. Tatsächlich stand Embolo nicht im direkten Sichtfeld von Handanovic. Es war nicht die einzige harte Entscheidung gegen Gladbach. Dem Treffer zum 1:2 war bereits ein potentielles Foulspiel an Thuram vorausgegangen.

Die Statistik: 2008

Internazionale Mailand trägt seinen Namen nicht umsonst. Denn für das Toreschießen sind in der Regel keine Italiener verantwortlich. Beim 1:0 durch Darmian erzielte Inter zum ersten Mal seit November 2008 in der Champions League ein Tor, das von einem Italiener vorbereitet und von einem Italiener erzielt wurde. Vor zwölf Jahren gelang dies zuletzt Marco Materazzi nach Vorlage von Mario Balotelli.

