... die aktuell schwierige Situation der Borussia: "Wir haben immer noch viele Möglichkeiten. Wir sind in der Bundesliga ein bisschen hinterher, aber noch im Pokal dabei. Und in drei Wochen im Rückspiel versuchen wir auch alles. Wir haben noch große Ziele in dieser Saison. Natürlich ist es momentan nicht ganz einfach, auf Grund der Ergebnisse. Aber Situationen wie diese haben wir in der Vergangenheit gemeistert und die werden wir auch in der Zukunft wieder meistern."