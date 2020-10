Wen Karim Benzema mit "er" gemeint haben könnte, ist nicht ganz klar. Es dürfte sich dabei aber um Vinícius Júnior handeln. Auf den TV-Bildern ist zu sehen, dass Benzema, während er hinter vorgehaltener Hand mit Ferland Mendy sprach, mit der anderen Hand leicht in Richtung der mitgelaufenen Mitspieler deutete. Dort stehen Torwart Thibaut Courtois, Mittelfeldspieler Federico Valverde und eben Vinícius Júnior, der am Dienstagabend auf der linken Außenbahn agierte und damit direkt vor Linksverteidiger Mendy.

Der grundsätzliche Ärger Benzemas in der Halbzeit war durchaus verständlich, schließlich lag Real zur Halbzeitpause in Mönchengladbach mit 0:1 zurück. Marcus Thuram hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Real war zwar offensiv besser, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Auch in der zweiten Halbzeit wurde es zunächst nicht besser. Thuram erhöhte in der 58. Minute auf 2:0.