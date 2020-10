Am Dienstag, 20. Oktober, beginnt für Borussia Dortmund die neue Saison in der Champions League. Der BVB muss bei Lazio Rom antreten. Anstoß ist um 21:00 Uhr .

Dortmund und Lazio gelten als die beiden Favoriten in der Gruppe F auf die zwei Achtelfinal-Plätze. Die weiteren Gruppengegner sind der FC Brügge und Zenit Sankt Petersburg.

Vor dem ersten Auftritt auf internationaler Ebene in der aktuellen Spielzeit konnte der BVB in der Bundesliga noch einmal Selbstvertrauen sammeln. Der Klub gewann mit 1:0 in Hoffenheim.