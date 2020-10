Gemeint war damit Cristiano Ronaldo, der das Hinspiel der Gruppe G wegen mehrerer positiver Corona-Tests verpasste. Zum Rückspiel am 8. Dezember in Barcelona wird der portugiesische Dauerrivale von Messi allerdings wieder auflaufen können.

Beim 2:0 (1:0) am Mittwochabend hatte zunächst Ousmane Dembélé den FC Barcelona nach Vorarbeit von Messi in der 14. Minute in Führung gebracht. Der Argentinier selbst stellte dann per Elfmeter den Endstand her (90.+1).