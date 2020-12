Die FIFA reagierte darauf und nahm in von der Liste ihrer offiziellen Schiedsrichter, während Colțescu in Rumänien in die zweite Liga zurückgestuft wurde.

Colțescu war von der Nachricht, die ihn während der Trennung von seiner Partnerin traf, so geschockt, dass er im Oktober 2008 versuchte, sich mit einem Sprung aus dem Fenster das Leben zu nehmen. In einer dramatischen Aktion gelang es der Polizei aber zum Glück rechtzeitig, ihn noch zu stoppen und eine furchtbare Tragödie zu verhindern. Schon zuvor hatte er, getrieben auch durch persönliche Probleme, einen Suizidversuch unternommen gehabt.

Die Rückkehr auf die FIFA-Liste dauerte etwas länger; 2013 kehrte der heute 43-Jährige in die internationale Elite zurück, als er Alexandru Deaconu ersetzte, der damals in den Schiedsrichter-Ruhestand ging.

Die Leistungen von Colțescu blieben über die Jahre allerdings unbeständig. Umstrittene Entscheidungen sorgten in der Liga 1 immer wieder für Aufreger und Diskussionen. Es kam daher wenig überraschend, als die FIFA ihn 2019 in ihre vierte Kategorie zurückstufte.

Unvergessen sind in Rumänien die sieben Platzverweise, die er 2013 in einem Spiel aussprach und eine Partie 2015, in welcher er drei Tore in einer Partie aberkannte.