Publiziert 02/06/2021 Am 23:29 GMT | Update 02/06/2021 Am 23:29 GMT

Antonio Rüdiger schrieb weiter: "Aaliyah Trophy Rüdiger - My biggest 'Trophy'"

Am Mittwoch traf der Abwehrspieler auch im EM-Trainingslager in Seefeld/Tirol ein. Beim EM-Test am Mittwochabend gegen Dänemark in Innsbruck fehlte Antonio Rüdiger noch.

Die EM-Generalprobe steigt am Montag in Düsseldorf gegen Lettland (21:00 Uhr im Liveticker).

(SID)

