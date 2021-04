PSG-Mittelfeldspieler Idrissa Gueye war in der 77. Minute gegen Ilkay Gündogan zu spät gekommen und dem deutschen Nationalspieler von schräg hinten auf die Achillessehen getreten. Schiedsrichter Felix Brych zeigte Gueye die Rote Karte.

Neun Minuten später forderten dann aber auch die PSG-Spieler den roten Karton für einen Gegenspieler: Kevin De Bruyne, für ManCity zuvor mit seinem Ausgleichstor entscheidend am Werk (64.) stieg in einem Zweikampf Danilo von der Seite auf den Fuß bzw. das Sprunggelenk.

Der Fuß des Portugiesen bog sich dabei allerdings übel zur Seite.

Champions League Wende in sieben Minuten! ManCity siegt bei PSG VOR EINER STUNDE

Brych verzichtete hier auf den Platzverweis, zeigte dem Belgier, ohne Frage einem der wichtigsten Spieler im Team von Manchester City, nur Gelb.

Hamann fordert Rot für De Bruyne

Eine Entscheidung, die viele Zuschauer nicht nachvollziehen konnten. Und auch "Sky"-Experte Dietmar Hamann meinte, dass sich De Bruyne über Rot nicht hätte beschweren können. Unverständlich fand der deutsche Ex-Nationalspieler vor allem, dass VAR Marco Fritz nicht so intervenierte, dass sich Brych die Szene nochmal selbst ansah.

"Zumindest muss ich Felix Brych rausschicken – und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ihn runterstellt, wenn er sich es ansieht", sagte Hamann: "Er steigt ihm aufs Fußgelenk – für mich ist das eine klare Rote Karte." Sahen die deutschen Unparteiischen aber offensichtlich anders.

Am Ende wurde De Bruyne für sein Tor und seine Leistung zum "Man of the Match" gewählt – und darf, weil nicht vom Platz geschickt, auch im Rückspiel in sechs Tagen in Manchester auflaufen.

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Millionen gespart: Kahn soll Nagelsmann-Deal ausgehandelt haben

Comebacker der Champions League: Pep-Elf dreht Spiel bei PSG

Bundesliga Trainingsabbruch: Boateng macht Bayern Sorgen VOR 5 STUNDEN