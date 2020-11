Im von Thomas Tuchel ausgerufenen "Endspiel um die Gruppe" sahen die Beteiligten von Beginn an ein sehr offenes Spiel, in dem sich RBL keineswegs versteckte, jedoch früh in Rückstand geriet: Ein von Peter Gulasci kurz ausgeführter Abstoß kam postwendend zurück und resultierte in einem fragwürdigen Elfmeter, ein Kontakt von Marcel Sabitzer an Ángel Di Maria konnte man nicht sehen. Neymar schob die Kugel in die rechte Ecke (11.). Marcel Sabitzer hätte im direkten Gegenzug ausgleichen können, doch sein Schuss ging knapp am linken Pfosten vorbei (12.). Das war es dann auch mit den Offensivaktionen für eine lange Zeit.