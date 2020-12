Die Begegnung wurde am nächsten Tag fortgesetzt. PSG gewann am Ende klar mit 5:1 (3:0). Vor Wiederanpfiff setzten beide Teams sowie das neu zusammenstellte Schiedsrichtergespann ein Zeichen gegen Rassismus und knieten gemeinsam am Mittelkreis nieder. Einige Profis reckten dazu die Faust in die Luft.