Die Alternative, bei den Tottenham Hotspur in London zu spielen, wurde verworfen. Auch eine mögliche 0:3-Niederlage am Grünen Tisch ist damit abgewendet.

Statt in Leipzig muss RB die Weichen für den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse in Ungarn stellen - zumindest die Nationalspieler Peter Gulacsi, Willi Orban und Dominik Szoboszlai erwartet in der Puskas Arena am 16. Februar (21.00 Uhr) ein "Heimspiel-light".