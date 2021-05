Hazard, der im Sommer 2019 für 115 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid wechselte, sorgte mit seinem Verhalten nach dem Schlusspfiff für Ärger bei den Fans.

Der 30-Jährige, der in der Champions-League-Partie so gut wie keine Rolle spielte, scherzte nach dem Aus im Halbfinale mit Chelsea-Verteidiger Kurt Zouma und Keeper Edouard Mendy herum und lachte lauthals. In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich schnell Aufnahmen, wo dies festgehalten wurde. Bei den Fans kam dies alles andere als gut an.