Publiziert 05/05/2021 Am 20:25 GMT | Update 05/05/2021 Am 20:25 GMT

Nach dem 1:1 bei Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League, als der deutsche Angreifer eine Großchance vergeben hatte, hatte die Frau von Mitspieler Thiago Silva ihn noch über die Sozialen Medien ausgeschimpft.

"Das ist doch Karma, Leute. Jedes Team, zu dem ich komme, hat einen Stürmer, der ständig Chancen vergibt... Dieser Werner - wie heißt der genau?", hatte sich Isabelle Silva echauffiert.

In einem weiteren Video legte die Ehefrau des Innenverteidigers später sogar noch nach: "Wir brauchen ein Tor, wir müssen diese Partie gewinnen, aber meine Angreifer wollen einfach nicht treffen. Ich habe keine Ahnung, warum sie keine Tore schießen wollen."

Premier League Werner wird verspottet: Gibt es einen Weg aus der Krise? 29/04/2021 AM 22:19

Eine Woche später: alles vergessen. Weil Werner in der 28. Minute zum 1:0 einköpfte. "Werner! Sehr gut! So will ich das sehen! Du weißt, wie man Tore schießt! Wooohoo! Du bist der Beste, mein Freund! Love you!", freute sich Frau Silva in einem Story-Post bei Instagram überschwänglich.

Das könnte Dich auch interessieren: Ex-Bayern-Keeper hat kein Verständnis für Nübel-Wechsel

Angebliche Beleidigung von Kuipers gegen PSG-Stars: Das sagt Pochettino

Champions League Auch das noch: Frau von Chelsea-Star schimpft über Werner 28/04/2021 AM 14:27