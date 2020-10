Beim FC Bayern stehe nach Auswärtspartien in Europa laut Kroos "immer ein Bankett auf dem Programm", das in der Regel von FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge eröffnet wird. Bei diesen sitzt der gesamte Bayern-Tross bei Essen und Getränken zusammen.

Allerdings seien auch einige Spiele dabei gewesen, "da hast du danach keinen Bock mehr auf so was. Das fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen nervig. Da bin ich schon sehr froh, wie es hier (bei Real Madrid, Anm. d. Red.) geregelt wird", so Kroos. Es sei "unbezahlbar, schnell wieder nach Hause zu kommen".