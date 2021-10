Marco Rose wusste gleich, wo er anfangen wollte - mit dem 0:1.

"Wir haben gar nicht schlecht angefangen und bekommen dann das Standard-Gegentor", haderte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem 0:4 bei Ajax Amsterdam in der Champions League.

Bereits in der 11. Minute hatte das Unheil seinen Lauf genommen: Kapitän Marco Reus hatte den Ball mit dem Kopf unglücklich ins eigene Netz gelenkt - der Anfang vom Ende. "Das erste Tor geht auf meine Kappe, den Ball habe ich falsch eingeschätzt", entschuldigte sich Reus und analysierte schonungslos: "Wir waren nicht aggressiv, kamen nicht in die Zweikämpfe, das war heute unser Problem. So stand das nicht auf dem Plan, dass wir so untergehen."

Sein Trainer sah es ähnlich. "Wir haben viele Fehler gemacht, viele einfache Fehler", haderte Rose.

Rose zieht Bayern-Vergleich

Dass sich die Dortmunder schon nach 25 Minuten mehr oder weniger kampflos ihrem Schicksal ergaben, störte den BVB-Trainer jedoch am meisten. "Als es 0:2 stand, war unsere Körpersprache, als ob es 0:4 steht, und wir sind raus aus der Party", sagte er bei "Amazon Prime" und zog bewusst den Vergleich zum FC Bayern München.

Natürlich habe der BVB mit einigen jungen Profis gespielt, die der Situation offenbar nicht so ganz gewachsen waren, mutmaßte er, "aber Joshua Kimmich winkt nicht nur ab, sondern der wird richtig sauer - das ist vielleicht der Unterschied".

Beim FC Bayern sei in vergleichbaren Situationen "Feuer unter Dach" - Feuer, das Rose beim BVB offenkundig vermisste.

BVB muss sich steigern

"Die Frage ist, wie nimmt man solche Situationen an, wie reagiert man, und das muss man wirklich auch sagen, gegen einen richtig starken Gegner", so der BVB-Coach.

Weil seine Mannschaft nicht gut reagierte, gelte nun: "Ich habe den Jungs grad gesagt, dass die Quintessenz aus der Nummer ist, dass wir sehr hart arbeiten müssen, um uns zu verbessern und unsere Ziele zu erreichen."

So sah es auch "Amazon"-Experte Mario Gomez: "Für Ajax war es ein perfekter Abend, für Dortmund einer, der noch einige Fragen nach sich ziehen wird."

