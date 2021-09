Die Situation des FC Barcelona wird immer prekärer.

Nachdem die Blaugrana bereits im ersten Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern eine deutliche Pleite hinnehmen mussten (0:3), setzte es bei Benfica in Lissabon die nächste 0:3-Klatsche

Darwins Doppelpack (3., 79.) und Rafa Silva (69.) besiegelten das Schicksal der Katalanen, denen nun ein vorzeitiges Aus in der Königsklasse droht.

Serie A Bonucci erklärt: Darum passten Ronaldo und Juve nicht zusammen VOR 2 STUNDEN

Eurosport.de präsentiert die europäischen Pressestimmen zum Barça-Debakel:

Spanien

Marca: "Totale Katastrophe: Benfica überwältigt ein trauriges Barça. Koemans Zukunft ist zweifelhafter denn je. Das Weiterkommen von Barça wird sehr kompliziert."

AS: "Mit dem Strick um den Hals! Darwin Núñez und die Theorie von Barças Rückentwicklung: Neues Debakel in Lissabon, wo Barça von Benfica verprügelt wird. Barcelona ist Letzter in der Gruppe."

Mundo Deportivo: "Ein weiteres Barça-Debakel im Estádio da Luz: Die 0:3-Niederlage gegen Benfica, die Koeman und das Team am Rande einer europäischen Katastrophe zurücklässt, mit null Toren und null Punkten. Etwas mehr als 400 Tage nach dem 2:8 gegen Bayern im selben Stadion hat das anfängliche 3-5-2 nicht geklappt und nichts lief richtig."

Sport: "Das ist ein unerträglicher Albtraum. Ein echtes Fußballdrama. Unerträgliche Qual. Barça ist eine Mannschaft ohne Richtung, traurig, schwach, ohne Angriff und ohne Verteidigung. Ein untergegangenes Team, das nicht konkurrieren kann und nicht wiederzuerkennen ist. Und, was noch schlimmer ist, man kann es nicht zurückbringen. Ein Barça, das sofort das Ruder herumreißen muss und eine radikale Veränderung braucht."

Deutschland

Spiegel: "Barcelona geht in Lissabon unter: Die Krise des FC Barcelona verschärft sich, auch das zweite Champions-League-Spiel verlor Barça 0:3.

Sport1: "Fiasko für Barça - ter Stegen bedient: Krisenklub FC Barcelona kassiert bei Benfica Lissabon den nächsten Tiefschlag und steht in der Champions League schon fast vor dem Aus."

Spox.com: "Barça schmiert erneut ab: Dem ruhmreichen FC Barcelona droht nach dem zweiten Debakel das frühe Aus."

England

Daily Mail: "Benfica überschüttet Barça mit dem 3:0-Sieg mit noch mehr Elend. Barcelona erlebt eine weitere beschämende Champions-League-Niederlage. Benfica erhöht den Druck auf Ronald Koeman."

"Er hat den Ballon d'Or verdient" - Chiellini adelt Landsmann

Champions League Drei Dinge, die auffielen: Diese Bayern haben richtig Bock VOR 10 STUNDEN