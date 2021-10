Es ist gerade mal 14 Monate her, dass der FC Bayern in Lissabon eine magische Nacht erlebte. Am 23. August 2020 gewannen die Münchner in einer Saison für die Geschichtsbücher dort die Champions League, am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker) ist die portugiesische Hauptstadt aber nur eine Zwischenstation.

Die Endstation Sehnsucht heißt St. Petersburg, und ein Sieg bei Benfica wäre schon mal ein Riesenschritt auf dem Weg in die K.o.-Runde.

Die letzten Eindrücke von Lissabon sind bei Trainer Julian Nagelsmann im Gegensatz zu den meisten beim FC Bayern allerdings schlecht. "Ich habe Erinnerungen an ein beschissenes Halbfinale von uns", sagte er eingedenk der Niederlage (0:3), die er damals beim Finalturnier mit RB Leipzig gegen Paris St. Germain einstecken musste. Sonst aber fliege "jeder gerne dahin zurück, wir versuchen, den Boden in Lissabon mit drei Punkten zu verlassen".

Champions League Paris-Export mit Star-Qualitäten - Nkunku trumpft auf VOR 4 STUNDEN

Diesen Boden wird in jedem Fall Lucas Hernández betreten, der nach seinem auf Montag vorgezogenen Gerichtstermin in Madrid am Dienstag guter Laune in München trainierte und am Nachmittag auch in den Flieger nach Lissabon stieg.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann im Training mit Lucas Hernández Fotocredit: Imago

Er habe beim Franzosen wegen dessen juristischer Probleme bislang "keine Auffälligkeiten festgestellt", betonte Nagelsmann und ergänzte: "Er wird sicher ein sehr gutes Spiel machen, er kann das sehr gut trennen."

Fehlen wird im 100. Champions-League-Spiel von Torhüter Manuel Neuer dagegen Alphonso Davies (Oberschenkel), auch Nationalspieler Leon Goretzka wird wegen einer Erkältung nicht dabei sein. Davies soll geschont werden, um größere Probleme zu verhindern, gleiches gilt laut Nagelsmann für Goretzka. Der kongeniale Partner von Joshua Kimmich wird womöglich von Neuzugang Marcel Sabitzer vertreten. "Er ist eine Option", sagte Nagelsmann.

FC Bayern: Erneute Machtdemonstration in Lissabon?

Schon vor seiner Anreise hat der Rekordmeister in Lissabon Angst und Schrecken verbreitet. Weniger wegen der Machtdemonstrationen in der Champions League beim FC Barcelona (3:0) und gegen Dynamo Kiew (5:0) - es war das 5:1 bei Bayer Leverkusen, das in Portugal nachhallte. Der FC Bayern, urteilte die Zeitung Record, sei ein "furchterregender Koloss", O Jogo klassifizierte ihn als "tödliche Maschine".

Bei Benfica selbst werde das wohl anders sein, behauptete Nagelsmann. Er sagte:

Ich glaube nicht, dass es in der Champions League eine Mannschaft gibt, die Angst vor einer anderen Mannschaft hat."

Benfica mit dem früheren Dortmunder Julian Weigl werde "nicht vor Angst erstarren." Auch Weltfußballer Robert Lewandowski warnte:

Benfica wird ein schweres Spiel, sie sind zu Hause sehr stark."

Portugals Rekordmeister liegt mit vier Punkten hinter den Münchnern auf Rang zwei der Gruppe E.

Tatsächlich ist der FC Bayern seit geraumer Zeit auch in der Königsklasse ein Klasse für sich: unbesiegt seit 19 Auswärtsspielen, unbesiegt seit 24 Gruppenspielen; von zehn Duellen gegen Benfica haben die Münchner sieben gewonnen und keins verloren. Für Nagelsmann gilt aber so oder so: Drei Punkte holen, dann haben wir eine "sehr, sehr gute Ausgangslage für das erste Zwischenziel" - auf dem Weg nach St. Petersburg. -

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Lissabon: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Lazaro, Weigl, Joao Mario, Grimaldo - Rafa, Jaremtschuk - Darwin.

Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Lazaro, Weigl, Joao Mario, Grimaldo - Rafa, Jaremtschuk - Darwin. Trainer: De Jesus

München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski.

Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. Trainer Nagelsmann.

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Das könnte Dich auch interessieren: Sponsoring-Sperre: Newcastle von Premier-League-Rivalen ausgebremst

(SID)

Klopp über Simeones Spielstil bei Atlético: "Gefällt mir nicht”

Bundesliga Haftstrafe für Hernández? Das wären die Konsequenzen für Bayern VOR 4 STUNDEN