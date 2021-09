Borussia Dortmund ging als klarer Favorit ins Heimspiel gegen Sporting Lissabon, musste allerdings nach wie vor unter anderem auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Thorgan Hazard und Donyell Malen bildeten das Offensivduo gegen die Portugiesen, der zuletzt angeschlagene Marco Reus kehrte in die Startelf des BVB zurück.

Doch bereits nach wenigen Minuten steigerten sich die Verletzungssorgen des BVB wieder. Mahmoud Dahound blieb nach einem Pressschlag mit Tiago Tomás am Boden liegen und musste mit Problemen am linken Knie frühzeitig ausgewechselt werden. Julian Brandt ersetzte den Mittelfeldspieler.

Die frühe Verletzung hemmte das Dortmunder Spiel in der Anfangsphase. Sporting traute sich viel zu, stand zudem defensiv sehr geordnet und kompakt und begegnete Dortmund so auf Augenhöhe. Der BVB benötigte eine Viertelstunde, um langsam ins Spiel zu kommen, hatte jedoch auch in der Folge Probleme, sich gefährlich ins letzte Drittel zu kombinieren.

Champions League Haaland als Top-Torjäger der Königsklasse geehrt VOR 2 STUNDEN

In der 37. Minute gingen die Dortmunder schließlich nach einer starken und gleichzeitig simplen Kombination in Führung. Manuel Akanji eröffnete mit einem Flachpass ins Zentrum auf Jude Bellingham, der sich aufdrehte und den Ball auf die rechte Seite spielte. Malen lief ein, kam aus 15 Metern halbrechter Position zum Abschluss und verwandelte flach ins linke Eck.

Donyell Malen von Borussia Dortmund im CL-Duell mit Sporting Lissabon Fotocredit: Getty Images

Der BVB trat nach der Führung deutlich dominanter auf und kam vor allem über die rechte Seite immer wieder zu gefährlichen Angriffssituationen. Sporting zog sich zurück und versuchte die Dortmunder mit schnellem Vertikalspiel nach Ballgewinnen zu überraschen und nach Standardsituationen für Gefahr zu sorgen.

Dortmund hielt jedoch die Kontrolle und zeigte sich auch im Spiel gegen den Ball sehr aktiv und effizient. Nach vorne fehlte den Dortmundern allerdings nach wie vor die Durchschlagskraft – zweimal traf der BVB zwar im zweiten Durchgang, doch jeweils aus Abseitsposition. So blieb es trotz Überlegenheit aufgrund der knappen Führung ein spannendes Spiel bis zum Schluss, das der BVB letztlich verdient gewann.

Die Stimmen zum Spiel:

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein gut organisierter Gegner. Insgesamt hatten wir ein paar Fehler zu viel. Wir haben aber gut gegen den Ball gearbeitet. Es war eine solide Leistung meiner Mannschaft, ohne zu glänzen. Wir haben ohne Erling gewonnen. Das ist gut, das ist wichtig."

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Es war ein hartes Stück Arbeit, aber es macht mich umso glücklicher, dass wir das angenommen haben. Das ist die eine Sache, die uns fehlt, um so richtig erfolgreich zu sein - dass wir harte Spiele annehmen und dagegenhalten. Ich finde, das haben wir gemacht."

Sebastián Coates (Sporting): "Wir hatten ein anderes Ergebnis verdient, doch genau so ist der Fußball: Kleine Details machen den Unterschied. Wir hatten Chancen in der ersten Halbzeit, aber sind in Rückstand geraten. Das hat alles nur komplizierter gemacht."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Der Jüngste und Größte

Er ist Dreh- und Angelpunkt im Dortmunder Mittelfeld, Chef und Kopf im Angriffsspiel und insgesamt mittlerweile der absolute Leader in der Mannschaft des BVB. Erst im vergangenen Sommer kam er für umgerechnet 23 Millionen Euro von Birmingham ins Ruhrgebiet und ist schon jetzt nicht mehr aus dem Spiel der Dortmunder wegzudenken: Jude Bellingham.

Der 18-Jährige diktiert das Geschehen, ist immer anspielbar und initiiert nahezu alle Offensivaktionen. Zudem zeigt er sich physisch präsent und ist gegen den Ball ein ebenso großer Faktor im BVB-Spiel. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten wurde Bellingham des Öfteren geadelt und das zu Recht: Er bewegt sich steil in Richtung Weltklasse.

Die Statistik: 520

Als Sancho-Ersatz kam Malen von Eindhoven in diesem Transfersommer zum BVB und wartete lange auf sein erstes Tor im Trikot der Dortmunder. Nach 520 Pflichtspielminuten war der Offensivmann endlich zum ersten Mal zur Stelle und traf zur Führung gegen Sporting.

Das könnte Dich auch interessieren: Haaland als Top-Torjäger der Königsklasse geehrt

"Was machen die zwei Idioten?" - Nagelsmann über Süles Entwicklung

Champions League Ohne Haaland, aber mit Reus: So spielt der BVB gegen Sporting VOR 4 STUNDEN