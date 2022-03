Gutes Los für Bayern München: Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Villarreal. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz. Das Hinspiel findet am 5./6. April in Spanien statt, das Rückspiel wird am 12./13. April in München ausgetragen.

Europa-League-Sieger Villarreal hatte sich im Achtelfinale gegen Juventus Turin durchgesetzt. Der Sieger des Duells im Viertelfinale bekommt es im Halbfinale mit dem FC Liverpool oder Benfica Lissabon zu tun.

Die Viertelfinal-Begegnungen in der Übersicht:

FC Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atlético Madrid

FC Villarreal - FC Bayern

Benfica Lissabon - FC Liverpool

Halbfinale:

Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 1

Sieger Viertelfinale 4 - Sieger Viertelfinale 3

