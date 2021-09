Die wichtigste Frage konnte vor dem Topspiel beantwortet werden: Nach seiner Knieverletzung war Lionel Messi einsatzbereit gegen die Mannschaft seines ehemaligen Förderers Pep Guardiola. Auch Gianluigi Donnarumma erhielt wieder Einsatzminuten, ebenso wie Marco Verratti und Nuno Mendes. Dafür mussten Keylor Navas, Abdou Diallo, Leandro Paredes (alle Bank) sowie Angel Di María (verletzt) weichen.

Bei City gab es nach dem überzeugenden 1:0-Sieg im Topspiel gegen Chelsea kaum Gründe für personelle Wechsel: In der Offensive ersetzten Riyad Mahrez und Raheem Sterling Gabriel Jesus sowie Phil Foden (beide Bank).

Im Spiel der beiden schwerreichen Klubs (Mannschaftswert beider Teams: 2 Milliarden Euro) dominierte Manchester City die ersten Minuten und ließ Paris nicht ins Spiel kommen. Dennoch trafen die Hausherren mit der ersten nennenswerten Aktion: Neymar schlug noch am Ball vorbei, doch Idrissa Gueye hämmerte die Kugel dann ins rechte Kreuzeck zum 1:0 (8.). Dieser Treffer zeigte bei den Skyblues Wirkung, die in der Folgezeit verunsichert auftraten und nicht so recht etwas mit dem Ballbesitz anfangen konnten.

Paris zog sich danach sehr weit zurück und agierte aus einer kompakten Defensive heraus. Dadurch bekam City wieder mehr Ballbesitz sowie Sicherheit ins eigene Spiel. PSG wurde im weiteren Verlauf immer passiver, das Publikum unruhiger. Dennoch hielt die Abwehr stand und die Franzosen hatten zudem Glück, denn in der 26. Minute wurde es absurd: Sterling köpfte eine Außenrist-Flanke von De Bruyne aus kurzer Distanz an die Latte, Bernardo Silva schaffte es, den Abpraller aus zwei Metern ebenfalls an den Querbalken zu bugsieren. Ein verschenktes Tor.

Die Abschlüsse bei City nahmen zu, während sich die PSG-Offensive insbesondere durch Defensivarbeit einige Fleißpunkte abholte. Dennoch hatte Paris die nächste Großchance, doch Ander Herreras Schuss aus 16 Metern war zu zentral (38.). Zu dieser Zeit hätte Kevin De Bruyne schon nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen: Der Belgier foulte Gueye ganz übel und kam mit Gelb davon. Kurz vor dem Pausenpfiff stand Donnarumma bei einem Kopfball von Rúben Dias goldrichtig (43.).

Der zweite Durchgang hatte bei Weitem nicht mehr die Qualität der ersten Halbzeit. Paris verschob gut und doppelte die Seiten, sodass City nicht wirklich gefährlich vors Tor kam. Die wenigen Abschlüsse der Citizens landeten allesamt bei Donnarumma, der seinen Startelfseinsatz voll und ganz rechtfertigte. Von City kam in der Offensive einfach zu wenig. Guardiola hielt lange an Sterling als falscher Neun fest, wobei der Plan überhaupt nicht aufging. So hatte Neymar auf der anderen Seite sogar das 2:0 auf dem Fuß, doch der Schuss des Brasilianers ging ans rechte Außennetz (65.).

Die Gäste betrieben auch in der zweiten Hälfte einen enormen Aufwand. Doch bei insgesamt 17 Torschüssen und 10 Eckbällen hielt sich der Ertrag stark in Grenzen. Und so kam der große Auftritt des Lionel Messi: Der Argentinier leitete einen Angriff selbst ein und schloss diesen unnachahmlich zum 2:0 ab (74.). Für den Argentinier war es das erste Tor für seinen neuen Klub – ausgerechnet gegen Pep Guardiola.

Dieses Tor war zugleich die Vorentscheidung, da von den Gästen kein Aufbäumen mehr kam. Unterm Strich war es vor allen Dingen offensiv viel zu wenig von dieser hochveranlagten Mannschaft. Ein schwacher Auftritt des amtierenden englischen Meisters.

Für beide Teams geht es am Sonntag weiter. Paris empfängt Rennes (13:00 Uhr), für City folgt das nächste Topspiel. Die Sky Blues treffen auf die Reds aus Liverpool (17:30 Uhr).

Die Stimmen:

Lionel Messi (Paris St. Germain): "Ich bin sehr zufrieden mit diesem Tor. Ich habe in letzter Zeit nicht viel gespielt, ich habe nur ein Spiel hier gespielt. Ich passe mich meinem neuen Team und meinen neuen Mitspielern an. Wir haben ein sehr wichtiges Spiel gegen einen sehr großen Rivalen gewonnen, der sehr große Spieler hat und letztes Jahr im Finale stand. Wir müssen weiter wachsen und Fortschritte machen."

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Es war eine gute Leistung. Wir haben alles getan, aber wir haben kein Tor geschossen. Wir haben gut verteidigt. Sie haben tief verteidigt, und natürlich ist ein Gegenangriff bei ihrer Qualität immer gefährlich, aber wir haben sie kontrolliert. Leider konnten wir kein Tor schießen, aber so ist der Fußball. Mein größtes Kompliment an die Mannschaft. Manchmal gewinnen wir, manchmal verlieren wir. In der zweiten Halbzeit hatten wir viele Momente. Donnarumma hat viel gerettet. Aber die Mannschaft war da, wie an der Stamford Bridge. Die Mannschaft ist lebendig. Wir haben auf Sieg gespielt, aber sie brauchen nicht viel, um ein Tor zu schießen, das haben sie geschafft. Das Tor (von Messi, Anm. d. Red.) war fantastisch. Jetzt werden wir heute Abend gut essen. Wir werden ein Glas Wein trinken. Wir werden uns erholen und uns auf das Spiel am Sonntag vorbereiten."

Das fiel auf: Messi muss sich an das PSG-Spiel noch gewöhnen

Auch wenn Lionel Messi alles beherrscht, so tut sich der Superstar mit der Taktik von Paris noch sehr schwer. Der Argentinier war auf dem rechten Flügel meist mit Defensivaufgaben beschäftigt. War er bei Barcelona die prägende Figur in einer spielbestimmenden Mannschaft, so wird bei PSG sehr viel Wert auf Umschaltaktionen gelegt. Böse Zungen können behaupten, dass er im Spiel gegen City so oft in der eigenen Hälfte aufgetaucht ist, wie in seiner ganzen Karriere bei Barca nicht. Das Tor zum 2:0 sollte dem Argentinier bei der Eingewöhnung helfen.

Tweet zum Spiel

Es ist vollbracht! Lionel Messi erzielte mit dem 2:0 sein erstes Tor für seinen neuen Verein. Bei diesem Treffer dürften so manchem Barca-Fan die Tränen gekommen sein. Es war ein Tor, wie wir es von Messi kennen: Antritt in die Mitte, Doppelpass und unhaltbarer Abschluss in die rechte Ecke. Für den Argentinier war es der 121. Treffer in der Königsklasse.

Die Zahl: 1 aus 6

Im sechsten Duell mit Manchester City konnte Paris den ersten Sieg verbuchen. In den bisherigen vier CL-Spielen gab es drei Siege für Manchester City sowie ein 2:2 im Jahr 2016. In der Gruppenphase der Europa League 2008 trennte man sich torlos. Damals standen noch Spieler wie Joe Hart, Vincent Kompany oder Claude Makelele in den Startformationen. Wie sich die Zeiten ändern …

