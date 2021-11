"Manchester United ist ein Symbol für Siege und ich bin hier nicht auf Urlaub", machte Cristiano Ronaldo unlängst bei "Sky" deutlich, wohin die Reise gehen soll.

Der Stürmer will Titel holen mit United. So wie zwischen 2003 und 2009, als er mit den Red Devils drei Meisterschaften, den FA Cup, den Ligapokal und 2008 die Champions League sowie FIFA Klub-WM gewann.

Auf Tabellenführer Chelsea sind es bereits neun Zähler Rückstand.

Kann Ronaldo nicht gefallen. Mehr noch: Läuft es schlecht, verpasst United am Ende der Saison sogar einen Champions-League-Platz.

Sollte sich das abzeichnen, berichtet der britische "Express", würde Ronaldo wohl einen Wechsel zum kommenden Sommer anvisieren - auch wenn sein Vertrag in Old Trafford bis 30. Juni 2023 läuft.

Noch ist das Zukunftsmusik, allerdings ist es plausibel, dass Ronaldo ohne die Königsklasse schwer zu halten sein wird. Es ist schließlich die große Bühne für den Routinier, der mit 139 Toren Rekordschütze in Europas Beletage ist.

Und auch in dieser Saison demonstriert Ronaldo seine Ausnahmestellung in der Champions League. Es ist in erster Linie sein Verdienst, dass Manchester nach vier Spieltagen mit sieben Punkten die Tabelle der Gruppe F anführt. Ronaldo traf in allen vier Partien, zuletzt erzielte er beim 2:2 in Bergamo gleich beide Treffer