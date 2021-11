"Das sind internationale Spieler", schimpfte Keane. "Ich kann das Verteidigen nicht verstehen. Ich gebe auf."

Ad

Die Gastgeber hatten im Old Trafford lediglich vier Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner. In der letzten Stunde schossen die Red Devils nicht ein Mal Mal aufs Tor von Ederson.

Bundesliga "Vollständiger Blödsinn!" Angespannte Stimmung nach Bayern-Freiburg VOR 12 STUNDEN

Es habe sich "schlimmer angefühlt" als das Spiel gegen Liverpool, konstatierte Keane. Gerade in Hinblick auf die Schmach vor zwei Wochen ein vernichtendes Urteil: Im zurückliegenden Heimspiel hatte United gegen das Team von Jürgen Klopp eine 0:5-Packung kassiert

Keane nimmt Solskjaer in die Pflicht

"Es war so schlecht. Der Qualitätsunterschied, die Entscheidungsfindung. Eigentlich alles", schimpfte Kean bei "Sky UK" weiter und prognostizierte nach 45 Minuten: "Wenn United nicht irgendetwas Drastisches verändert, gibt es weitere vier, fünf Gegentore."

Dass es bei dem 0:2 blieb, änderte nichts an dem desolaten Auftritt der Red Devils: "City hat einfach mit United gespielt", so Keane. Gary Neville ergänzte: "Das war eine ruhige Vernichtung. Manchester wurde zerstört. Das waren Prügel."

Auch Keane nahm den Norweger nun in die Verantwortung: "Ich habe Ole die vergangenen ein, zwei Jahre verteidigt", so Keane. "Aber er ist der Trainer und er und sein Team müssen mehr aus diesen Spielern herausholen", forderte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Fury meldet sich zu Wort

Auch Boxer Tyson Fury, der Fan von Manchester United ist, meldete sich mit einer Videobotschaft über Instagram: "Es scheint, als seien diese Spieler nicht bereit, genug zu arbeiten, um diese Spiele zu gewinnen."

Er kritisierte auch die Mentalität der Spieler und zog einen Vergleich zu seinem Kampf gegen Deontay Wilder: "Als ich gegen Wilder gekämpft habe und am Boden lag, habe ich niemals gedacht, dass ich den Kampf verlieren würde. Ich habe immer geglaubt, dass ich zurückkomme und gewinne", sagte Fury weiter und wandte sich direkt an die Spieler der Red Devils: "Das nennt man Siegermentalität. Und das ist etwas, das ihr in den vergangenen Spielen einfach nicht hattet."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Reus übt Systemkritik

Wichtig wie nie: Solskjaer vergleicht Cristiano Ronaldo mit Michael Jordan

Bundesliga Riesiges Protest-Plakat in der Südkurve: Fans attackieren Bayern-Bosse VOR EINEM TAG