In seinem Rekordspiel in der Königsklasse (er löste Iker Casillas mit nun 178 Ensätzen als Spitzenreiter ab) gelang Ronaldo ein fulminanter Schlussakkord in einer ansonsten wenig glanzvollen Vorstellung der Gastgeber.

In der Neuauflage des Europa-League-Endspiels der letzte Saison fand das Team von Trainer Ole-Gunnar Solskjaer gegen das Pressing der Spanier lange kaum Mittel und musste sich bei Keeper David De Gea bedanken, der an einem Glanztag mit etlichen tollen Paraden seine Mannschaft überhaupt im Spiel hielt.

Der Ex-Dortmunder Paco Alcácer sorgte in der 53. Spielminute für die Führung der Gäste, bevor Alex Telles mit einem Traumtor nach Freistoß von Bruno Fernandes (60.) United wieder ins Spiel brachte und Ronaldo einen insgesamt arg durchwachsenen Auftritt Manchesters mit seinem 136. Tor in der Champions League fast vergessen machte.

