"Bei dem, was auf dem Spiel steht, müssen wir mit einem Messer zwischen den Zähnen rausgehen. Wir müssen versuchen, mit unserem Fußball zu gewinnen", forderte Routinier Piqué auf der Pressekonferenz vor dem Spiel (ab 21:00 Uhr im Liveticker ) .

Gegen die Bayern müsse die Mannschaft beweisen, "dass wir in Europas Top-Wettbewerb gewinnen und mithalten können".

Zumindest in den vergangenen beiden Duellen hatte Barça keine Chance. Das Hinspiel in Gruppe E verloren die Katalanen zuhause 0:3. Noch schmerzhafter war jedoch die Niederlage zuvor. Im Champions-League-Viertelfinale 2020 wurde Barcelona vom späteren Sieger FC Bayern überrollt (2:8).

Der Weltmeister von 2010 gab eine Marschrichtung vor: "Wir müssen wir selbst sein. (...) Um gewinnen zu können, müssen wir zu null spielen oder zumindest wenig zulassen, ihnen wenige Chancen gestatten."

Piqué erwartet harten Kampf bis zum Schluss

Man müsse "draufgehen, sodass sie sich unwohl fühlen, wir müssen die Bälle in ihrer Hälfte erobern." Piqué stellte klar: "Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Sieg, und beide Teams werden ihn anstreben. Wir werden sehen, wer sich am Ende durchsetzt."

Auch Trainer Xavi zeigte sich optimistisch. Ein Sieg gegen den FC Bayern würde er nicht "als ein Wunder ansehen", erklärte der 41-Jährige: "Barça kann gegen jeden Gegner gewinnen."

Jedoch ist Xavi auch bewusst: "Wir haben einen der stärksten Gegner, den wir haben können. Sie sind einer der besten Vereine der Welt. (...) Wir haben noch nie in München gewonnen, aber Serien sind dazu da, um gebrochen zu werden."

Barça nur in der Europa League? Xavi bleibt optimistisch

Bei einem Sieg sind die Katalanen sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Sollte dies nicht gelingen, ist Barça vom Ausgang des Spiels zwischen Benfica Lissabon und Dynamo Kiew abhängig. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Gewinn Benficas würde Barcelona in die Europa League abrutschen.

Mit diesem Horror-Szenario wollte sich Xavi im Vorfeld aber nicht auseinandersetzen. "Ich arbeite daran, zu gewinnen und ins Achtelfinale einzuziehen. Wir haben die Chance, Geschichte zu schreiben, warum sollen wir nicht in München gewinnen?", erklärte der Barça-Coach: "Der Druck liegt bei uns. Morgen werden wir als Protagonisten in das Spiel gehen und wir wollen den Ball. Wir werden es bis zum Ende des Spiels versuchen."

